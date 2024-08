El contador público, analista y autor de múltiples libros de economía, Matías Pérez Manghi, analizó por la 750 el plan de Gobierno de Javier Milei y Luis Caputo y afirmó que “está terminado”.



“Son típicas medidas monetaristas que terminan en la mentira. Este plan económico está terminado. Está sabido que cuando vos ajustás y llevas los índices a donde los llevaste tenés índices de pobrezas que son una locura”, dijo el autor de Antiperonista es tu culpa.

A esta idea, le sumó un duro relato: “Estamos viviendo unos niveles de pobreza inimaginables. Cosa que ya afecta a los nenes. Es un punto límite. No entiendo que no haya reacción. Que sigamos esperando”.



Para Manghi, el principal error del Gobierno es que son meros “financistas” que siempre se dedicaron a “manejar el dinero de terceros” y que no tiene ninguna técnica económica que no sea “endeudar” al país para llevarse ellos la plata.

Pero con un diferencial: “Ahora no lo van a poder hacer porque no les van a prestar un mango. No saben cómo inventar índices. Es el déficit cero de los cementerios. Nos estaban llevando a una sociedad del 1900. Cinco por ciento de magnates y 95 por ciento de pobres”.

El contador fue tajante al aclarar que este modelo no puede funcionar. Pero no por una cuestión subjetiva, aseguró, sino porque “no hay otra forma de hacer un país próspero si no hay producción y trabajo”.

Ante la pregunta de si esto está planificado, contestó con contundencia: “Yo pienso que no saben. Son burros. Se olvidaron la materia de los ingresos en la universidad. Lo único que les preocupa son seguir políticas impuestas de afuera”.

“Yo creo que este Gobierno, con este plan, terminó. Los grandes medios los están sosteniendo para que les devuelvan lo que le dieron para llegar al poder. Si no tenemos un plan de desarrollo masivo, no hay forma de salir”, finalizó.