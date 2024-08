Frente a la iniciativa adoptada por el Poder Ejecutivo Provincial, desde la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (Festram) deseamos manifestar lo siguiente. El municipal es uno de los tres sectores (junto al Arte de Curar y Dipos-ASSA) equilibrado dentro de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe, sin dejar de mencionar que aportamos por el 100% de nuestros ingresos y los aportes personales y las contribuciones patronales, son descontados automáticamente por coparticipación, acto que de realizarse en forma correcta y controlada no debería generar, para el Ente, ningún perjuicio. Ante esta situación, con mayor énfasis debemos rechazar una reforma que seguramente perjudicará en su esencia a los trabajadores en general y a los municipales en particular. Festram no será cómplice de tamaña injusticia.

Festram defiende:

1) Permanencia de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa fe, en la órbita del Estado Provincial.

2) Las mujeres deben mantener la edad jubilatoria en 60 años. No debemos olvidar, que muchas hoy son sostén de hogar y trabajan a la par de los compañeros, sin dejar de realizar las tareas de cuidado y encargarse de los hijos y todas las funciones que hacen a la vida familiar.

3) El régimen de compensación de años debe mantenerse. Es un sistema que permite beneficiarse a los trabajadores que han aportado al mismo más de 35 años.

4) El aporte personal realizado por los trabajadores no debe modificarse, debe seguir en el 14,5%, podría incrementarse el aporte patronal en 2%, elevando el mismo al 19,2% (como tienen otras cajas, como la Caja Municipal de Santa Fe, quien absorbe este incremento, para no perjudicar al trabajador, que realiza un aporte del 13%)

5) Festram exige al Gobierno Provincial que el tope de porcentaje jubilatorio no se afecte, este debe seguir siendo el 82% y es el que les garantiza a nuestros jubilados una vejez digna para la que han trabajado y aportado toda su vida.

Festram demanda que el gobierno provincial reclame al gobierno nacional:

1) La deuda que tiene con la Caja de Jubilaciones de la Provincia y que perjudica a los trabajadores, que día a día, sirven loablemente y con compromiso patriótico a los santafesinos.

2) Las transferencias discrecionales, que dejó de enviar a la Caja y que le corresponde recibir mensualmente, que nuevamente afectan solamente, a los santafesinos y colabora al déficit que actualmente la misma enfrenta.

3) Desde la Federación consideramos que se debe trabajar en la sostenibilidad de la Caja y que esa es la mejor manera de achicar el déficit actual. Por lo tanto el Estado Provincial, debe hacerse cargo de la forma nueva de contratación, que en los últimos años ha aparecido, como es el caso de la cooperativas de trabajo, la precarización laboral, la tercerización de servicios y la contratación de monotributistas que tienen con él una relación de dependencia fácilmente comprobable, que daña no sólo a nuestra Caja de Jubilaciones, sino también a nuestra Obra Social IAPOS, y de la cual los trabajadores no somos responsables sino víctimas del perverso sistema político provincial.

4) Es por todo ello que una Reforma Previsional es necesaria en la medida en que amplie la inclusión de derechos (elevar la edad del beneficio a pensión de los menores de 18 a 25 años, edad promedio en que un estudiante culmina una carrera de grado), respete el derecho a una vejez digna, y por sobre todo proteja a los trabajadores, que durante toda su vida laboral sirvieron, sirven y servirán a la sociedad santafesina en su conjunto, entre otros tópicos a considerar.

5) Exigimos, a su vez, la participación en el Directorio de la Caja de Previsión, de los representantes de lxs trabajadorxs municipales, de forma activa y vinculante.

6) Consideramos prioritaria la necesidad de diferenciar el régimen previsional del sector público, con el régimen de retiro del personal policial y penitenciario, atendiendo que implica la misma cantidad de aportes y edad. El mismo debe analizarse como una inversión a la Seguridad Pública de todos los santafesinos y de ninguna manera como sistema de jubilaciones y pensiones.

7) Reafirmamos, que en los términos que viene siendo planteada, no es necesaria la reforma previsional, menos aún, una que afecte a la familia municipal en particular y al conjunto de lxs trabajadores estatales en general.