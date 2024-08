El director, actor, dramaturgo y músico Lisandro Fiks pasó por el estudio de la 750 y charló con Víctor Hugo Morales sobre su vida profesional, sus proyectos y lo que significó Los Amados en su carrera.



"Nunca me imaginé que terminaría escribiendo y dirigiendo teatro, es todo consecuencia de la autogestión y de mi necesidad de ser actor y la dificultad que trae un medio bastante complejo y difícil", afirmó Fiks en la 750.

En esa línea, el actor recordó la obra en la que estuvo por 14 años y fue una gran escuela, según sus palabras: Los Amados.

"Fue una escuela maravillosa porque además yo tengo un lado en el que me dediqué mucho a la música. Con el tema de la música y la actuación en Los Amados fue una conjunción que duró 14 años, pero llegó un momento que necesitaba otro tipo de desarrollo", sostuvo.

Además de adelantar que está preparando una versión cinematográfica de la obra 25 Millones de Argentinos, Fiks recordó a su gran maestro de actuación, Augusto Fernandes.



"Me cambió la vida. Justamente en este proceso de estar en Los Amados y sentir que algo me estaba faltando, de hablar de otras cosas, necesitaba volver a la actuación y me pregunté quién era el mejor, y por todos lados escuchaba el nombre de Augusto Fernandes. Fui a su escuela que tenía en ese momento en Constitución, pasé un par de pruebas para entrar a estudiar con él. Me abrió la cabeza, me hizo entender el teatro y amarlo. Si algo aprendí, no sé si mucho o poco, fue gracias a él", concluyó.