El chamamé de Tomás Puntano crece joven, y abre su camino a un recorrido que apenas inicia. Luego de presentarse en el festival para nuevos valores Pre Cosquín, su reciente y primer disco, Litoraleños, se presenta este sábado a las 21 en el Gran Salón de Plataforma Lavardén (Mendoza 1085), junto al grupo conformado con Mirko Flores (guitarra), Jorge Domínguez (bajo) y Ciro Spizirri (guitarra). El encuentro contará también con una clase de danza litoral a cargo de Chami Allende, y el grupo de danza La Chamamanada. “Estoy rodeado de gente que me apoya muchísimo, como familiares y amigos, algo esencial para seguir en este ámbito”, comenta Tomás Puntano a Rosario/12.

“El chamamé ya viene de chico, siempre lo escuché en mi casa. Tengo abuelos que son de escuchar muchísimo chamamé; de parte materna son correntinos y chaqueños, y de parte paterna son santiagueños. Así que al chamamé lo tengo en la sangre, es algo nuestro y es algo que siempre voy a querer hacer y mostrar”, prosigue el músico de 17 años.

-¿Cómo llegás al acordeón?, ¿estaba en tu casa o en tu familia hay músicos?

-De mi familia soy el único músico, y el acordeón llega a los dos años, cuando me regalaron mi primer acordeón. Según cuenta mi mamá, me llamaba la atención ver a un chico que tocaba el acordeón en la peatonal, y fue por eso que me lo regalaron para la Navidad. Es ese mismo acordeón el que todavía sigo tocando.

-¿Y cuándo te diste cuenta de que tenías por delante un desarrollo profesional?

-Hasta los 12 años, siempre pensé en tomármelo como un hobby, pero después, y gracias a otras cuestiones, como cuando comencé a estar más en los escenarios, empecé a tomármelo con una seriedad musical mayor. El acordéon es el instrumento que desde chico siempre me llamó la atención y voy a estudiarlo siempre, porque es un instrumento que nunca se termina de aprender.

-Por parte de tu familia, tenés influencias chaqueñas, correntinas y santiagueñas, ¿cómo es el chamamé santafesino?

-El chamamé santafesino existe, y tal vez parezca ser más nuevo, por no ser igual de considerado como lo es el chamamé correntino, pero hay mucha gente correntina que está radicada en Santa Fe y muchos de ellos están en la ciudad de Rosario, además de existir músicos e intérpretes santafesinos que representan también a nuestra provincia.

-Justamente, tu disco deja ver esta impronta, en la selección de composiciones y en la mención a estos autores; así como tu presentación en Cosquín, que realizaste a partir de música de Homero Chiavarino.

-Homero marcó algo muy importante en mí, es uno de mis referentes a seguir, me enseñó muchísimo sobre el chamamé y su historia, y también sobre el mismo acordeón. Es alguien que ayuda mucho a las personas más jóvenes en este camino de la música y con el chamamé; además de ser alguien que representa con su música a nuestra provincia.

-¿Cómo te resultó la grabación del disco?

-Al disco lo buscamos muchísimo con todos los integrantes del grupo; lo grabamos el año pasado y lo lanzamos hace relativamente muy poco, hace dos meses que está en todas las plataformas. El título elegido, Litoraleños, hace referencia a las distintas regiones donde se hace mucho chamamé, como Entre Ríos, Santiago del Estero, Corrientes y Santa Fe.

La presentación de esta noche contará con muchas presencias, que Tomás Puntano adelanta: “Estarán invitados músicos como Homero Chiavarino, Vicky Alancay, Vicky Durand Mansilla, Daniel Mujica, Axel Flores, Andres Tritten y Vanesa Baccelliere. Por suerte, se me empezaron a abrir bastante las puertas, y eso se agradece, así como también a muchas personas y a la familia, porque son quienes me apoyan y quieren que siga por este camino de la música”.