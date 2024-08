"Desde que terminé la serie, aprendí a sentirme orgulloso. Que la gente se enojara por el final demuestra hasta qué punto la impactó, y eso es maravilloso. Si hubo algún fallo con el final de Game of Thrones es que estábamos todos jodidamente cansados, que no podíamos haber seguido más tiempo. Por eso entiendo que algunas personas pensaran que fue precipitado. Cuando veo fotos mías en esa temporada se nota que estoy agotado. No podía hacer otra temporada." (Kit "Jon Snow" Harington, en GQ)