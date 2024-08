En plena depresión económica, donde la caída del consumo y los tarifazos están aplastando a las familias, el ministro de Economía, Luis Caputo, se apiadó de los empresarios, les pidió paciencia y les avisó que ni bien la actividad arranque, les sacará "todos" los impuestos. Fue en el marco de una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde aseveró además que la inflación seguirá bajando y arriesgó a decir que el cepo cambiario, que no se puede sacar, no afectará la perspectiva oficial de una mejora aún no palpable de la actividad.

En ese escenario, el jefe de Hacienda afirmó que "vamos a bajar los impuestos. No tengan dudas que eso es lo que vamos a hacer, le vamos a sacar el pie de la cabeza al sector privado y esa va a ser la forma para algunos novedosa de ganar competitividad. No querramos más ganar competitividad devaluando, que lo único que genera es más pobreza”. Naturalmente, recibió aplausos, que se incrementaron cuando agregó que "no sé ni como hacen para subsistir, pero les pido que nos apoyen por que ni bien tengamos plata vamos a sacar todos esos impuestos. Esa es la forma en el que país va a salir".

Por otra parte, se refirió a la situación del cepo cambiario. “Del cepo vamos a salir y vamos a salir bien”, dijo Caputo, y agregó que "todo esto se va a solucionar. La recuperación va a ser más fuerte y más rápida y eso nos va a dar no solo equilibrio fiscal sino superávit fiscal es decir nos va a sobrar plata”.

El ministro destacó que “cuando el ajuste lo hace el mercado es mucho más violento” y destacó la decisión del presidente Javier Milei de “no moverse del orden macroeconómico”. Asimismo, afirmó que “los resultados están avalando que lo que se está haciendo es el camino correcto”. Curiosamente, a pesar de que vende que las cosas van bien, Caputo volvió a rogarles a los empresarios por compromiso, apoyo e inversiones.

El ministro procuró convencerlos de que “esta vez a va a ser diferente porque el Presidente tiene la convicción de no moverse del orden macroeconómico”. “Hay que tener paciencia y comparar contra lo que podía haber sido”, indicó Caputo al solicitarle al auditorio entender el contexto en el que asumió el actual gobierno.

Reservas, inflación y pesos

El interlocutor de la charla en la Bolsa cordobesa fue el ex presidente del BCRA en la era Macri, Guido Sandleris. Fueron precisamente las reservas otro de los temas que trató el ministro. "La realidad va a ir mejorando cada vez más y va a ir convalidando lo que vamos haciendo: la inflación va a seguir bajando y la economía va a seguir en recuperación. En ese contexto, hay que ver que nosotros ya generamos el superávit necesario para pagar los vencimientos que vienen", dijo. Y aseguró que esos son elementos clave para bajar el riesgo país, lo que facilitará a Argentina el ingreso al mercado de deuda global. En ese sentido señaló que su gran objetivo es "bajar el impuesto más grave, que es la inflación".

Prometió, además, que el peso se va a convertir en una moneda fuerte y se reconoció "muy optimista con la inflación". "Nosotros atacamos todas las causas de la inflación y Argentina está encaminada a lograr un nivel de evolución de precios más bajo, incluso que el que se obtuvo en julio", expresó. Y, en ese sentido, dijo que "la inflación va a bajar un nuevo escalón". De esta manera, dio a entender que espera que comience con 3 en agosto.

A modo de conclusión, hizo una defensa de la evolución del crawling peg del 2%, las microdevaluaciones mensuales que vienen aplicando al tipo de cambio oficial. "Aún los que miran el tipo de cambio en la secuencia histórica y dicen que está atrasado, están equivocados", afirmó. Y es que dijo que el dólar durante la Convertibilidad estaba en un valor cercano a los $550 y que el valor histórico en épocas de crisis estuvo entorno a los $1.000, por lo que aseguró que "no es cierto que esté atrasado el ritmo de microdevaluaciones diarias del 2% mensual".