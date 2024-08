“Desde diciembre a junio se perdieron 586 puestos de trabajo en Las Flores.” La contundencia del número revela los efectos de la paliza que el Gobierno nacional le está dando a la industria nacional. En la localidad bonaerense que marca los inicios de la quinta sección electoral por la Ruta Nacional N°3, cuenta con una tradición en el rubro textil que hoy revive imágenes de la década de los años noventa “pero mucho más rápido”.

A la cabeza de los despidos está Coopershoes. Según Hernán Patronelli, titular de la CGT regional de Las Flores, desde la segunda quincena de diciembre a la primera de junio, la fábrica de zapatillas que produce para las marcas Converse y Vans, echó a 206 trabajadores. No es la única y tampoco es el único sector afectado. La construcción y el comercio, asegura el dirigente, completan el magro panorama laboral.

Los casi 600 despedidos representan, según estimaciones locales, al 5 por ciento de la población laboralmente activa de Las Flores. La ciudad cuenta con 28 mil habitantes y alrededor de 12 mil florenses integran el universo de trabajadores. Esta lectura la realiza el propio intendente local, Alberto Gelené, que al igual que Patronelli, conversaron con Buenos Aires/12.

No fueron los únicos. Matías Eguía, auxiliar contable de Coopershoes hasta abril de 2023, cuenta que la fábrica siempre fue superavitaria y que, a pesar de todo el caos económico que ocasionó la pandemia, la empresa duplicó los metros cuadrados de su planta en el Parque Industrial de Las Flores durante el gobierno del Frente de Todos.

La lectura de los tres es la misma: la velocidad en la descomposición del tejido social y productivo es extremadamente rápida. Patronelli de la CGT detalla que, a los 206 ex empleados de Coopershoes se les deben sumar más de 180 despidos provenientes de las múltiples fábricas textiles locales, más de 170 obreros de la construcción y cerca 30 empleados de comercio.

La caída del empleo registrado es, precisamente, uno de los temas que suele exponer en sus redes sociales el ministro de Economía bonaerense, Pablo López. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, apuntó López, 123 mil personas perdieron su puesto asalariado registrado con la provincia de Buenos Aires como la más afectada: 50 mil trabajadores perdieron su empleo.

Para Gelené, el escenario actual es peor que cuando gobernó Mauricio Macri y liberó las importaciones de productos terminados. Resalta el rol de Axel Kicillof por sostener la obra pública provincial que mantiene muchos puestos de trabajo y valor el esfuerzo que se realiza desde la Municipalidad para sostener las fuentes de empleo. “Prestamos servicios y construimos obras de agua, desagües, cloacas, viviendas, por lo que se actividad en nuestra ciudad”, asegura el intendente.

Todo por dos pesos

Patronelli, además de comandar la CGT Regional que abarca tanto a Las Flores como a Monte, Belgrano y Pila, está al frente de La Bancaria local. Cuenta que aún no se perciben los coletazos más complejos de la situación que atraviesa la ciudad porque gran parte de los despedidos cobraron sus indemnizaciones correspondientes. En mejor medida, los echados de Coopershoes que, en aquellos con cerca de quince años de antigüedad percibieron entre 12 y trece millones de pesos.

“Creo que el impacto creo que será el año que viene”, presume. A estos ingresos se le suma el seguro de desempleo que oscila los 300 mil pesos mensuales. Para tomar una referencia, el salario en la fábrica de zapatillas es, en promedio, 850 mil pesos por mes. “En enero o febrero ya no les va a alcanzar y es difícil insertarse al mercado laboral con 45 años”, advierte.

Para el dirigente gremial, los episodios actuales no son novedosos. Durante el menemismo, el sector textil padeció un alto desempleo y un desguace de su entramado productivo. Por eso Patronelli alude a los recuerdos noventosos: “Algunos abrieron sus propios negocios, algunas verdulerías, pero no hay consumo, no hay circulante en la calle, entonces ves estas cosas y me hace acordar a la época de Menem cuando todos ponían un todo por dos pesos”, recuerda así a los emblemáticos comercios que se volvieron populares por tener múltiples artículos a bajo precio.

“El tema de los despidos va a empeorar porque van a continuar”, anuncia. A su vez, cuenta que días atrás mantuvo una reunión con el gerente brasilero de Coopershoes. “Nos comentó que van a esperar a septiembre porque la zapatilla más barata que producen sale 150 mil pesos en el mercado, por lo que ya dejaron de producir 5 mil unidades por dia a sólo 500 porque al laburante no le alcanza para comprar esta zapatilla”, explica Patronelli.

“Quieren una sola línea de producción con menos de 30 trabajadores, cuando supieron tener ocho líneas con 322 empleados”, apunta el sindicalista. “No hay plata en la calle”, sintetiza.

La mirada de Patronelli es compartida por Eguía. En abril de 2023 renunció para emprender su trabajo como técnico electrónico. “Pasé de ganar 600 dólares en 2015 a menos de 300 en 2019”, relata quien hoy integra el espacio cultural Leopoldo Marechal en Las Flores.

Durante todos sus años en la fábrica, Eguía llegó a la misma conclusión: “Si hay mercado interno funciona muy bien”. Recuerda los años del macrismo, cuando la empresa pasó de elaborar zapatillas para once marcas a solamente dos. La apertura de importaciones le liquidó. En 2019 mejoraron las condiciones. No se ampliaron los clientes, pero sí el volumen de producción.

Sobre la situación actual, su lectura es terminante: “Este gobierno le va a dar la última piña”.

Modelos antagónicos

Gelené trae sobre la mesa el recuerdo del 2015, cuando dejó el municipio y el candidato del oficialismo cayó ante el frente Cambiemos. “Había hecho el Parque Industrial desde cero, y una de las empresas que se radicó fue Coopershoes que llegó a tener más de 300 empleados, pero cuando volvimos después de Macri tenía 70”, detalla el actual intendente que asumió en 2019 y reeligió en 2023.

“Hoy las indemnizaciones y los fondos de desempleo mantienen un circulante, pero la recesión, el aumento de las tarifas y la caída del poder adquisitivo es un combo que repercute negativamente”, dice en sintonía con Patronelli de la CGT.

Ante el abandono del Gobierno nacional, con el que, asegura, aún no pudo establecer ningún canal de diálogo, “todo lo hacemos con la Provincia”. Remarca que los proyectos sobre infraestructura, viviendas y generación de lotes con servicio para urbanizar se trabajan solamente con funcionarios de Axel Kicillof.

Sucede que, desde la Nación, el parate de la obra pública nacional fue total. Y fue muy destructivo para las economías del interior del país. En este sentido, Patronelli señala que desde la UOCRA de Las Flores, lamentaron el freno de la obra de la autovía que une Monte con la localidad de Azul.

Por el lado textil, el titular de la CGT regional repasa que hubo despidos en la fábrica de calzado GGM, también en Socram, la cooperativa que fabrica indumentaria y en la empresa Will Der, que ejecutó más de cien despidos. “Las que siguen trabajando son algunas pequeñas cooperativas que trabajan a fasón”, repara Patronelli.