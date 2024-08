Racing vino al Coloso del Parque con un equipo alternativo, dejó pasar en el juego muchas oportunidades y tuvo grandes torpezas. Pero ganó, solo porque el rival era Newell’s. La Academia se impuso con gol de Roger Martinez y después de fallar ocasiones muy propicias ante Hoyos sufrió por una mano de Santiago Solari en su propia área. Juan Ignacio Ramírez tiró la pelota al Palomar y le dio más profundidad a la grave crisis que atraviesa el club, con jugadores sin nivel, contrataciones inexplicables y todo un cuerpo técnico desorientado en sus decisiones.

Newell’s tiene todos los síntomas de un equipo que está a la deriva, que anuncia ciclo terminado. Lo grave de la situación es que Sebastián Méndez hace semanas que está al frente del equipo. Reflejo de la decepción generalizada que hay en el parque Independencia anoche el Coloso lució con mucho menos asistencia de público. Es que en verdad no hay una sola razón futbolística que invite al socio a concurrir a la cancha.

Ante un Racing con mayoría de suplentes el equipo de Méndez apenas si mostró algunos intentos de Miljevic y como único recurso el cabezazo de Velázquez. Uno se fue desviado, el otro cayó en las manos de Arias. La Lepra no tiene mayor ingenio para atacar pero también es un equipo falto de recursos para defender. Porque Racing jugó cómodo con la pelota y llegó al gol, merecidamente, con un muy buen derechazo desde fuera del área de Roger Martínez. El colombiano se aprovechó de una buena jugada de Almendra para superar a un Hoyos sorprendido, minutos después de que un cabezazo suyo rebotara en el palo.

La respuesta en el Coloso al gol de Racing fue del público, haciendo saber todo su frustración. Porque a nivel colectivo el equipo no tuvo un solo argumento para sobreponerse, más allá de Velázquez imponiendo su juego por arriba.

Lo que probó Méndez con el ingreso de Chiaverano no tuvo relevencia, y tampoco se comprendió la presencia de Juan Méndez, un jugador que no tiene ninguna injerencia en el juego del equipo. Racing tuvo todo para ganar con comodidad. No lo hizo porque falló en jugadas muy propicias en el área leprosa. Solari incluso recibió la pelota debajo del arco y al tocar se le fue por el segundo palo.

Sebastián Méndez puso a González a jugar el segundo tiempo. Y después a Silvetti, más tarde a Carabajal y al final a García. Pero nada le cambió la cara de derrota al equipo. Newell’s se muestra abatido, resignado, sin convicción y más aún cuando de las tribunas el hincha expresa su bronca. El equipo hace todo mal. Hasta patear un penal. Lo tuvo Ramírez, a cinco del final por mano de Solari. La ejecución del uruguayo fue desviada, muy alta, y eso era lo único que le faltaba al equipo para tocar fondo.

0 Newell’s: Hoyos; Schott, Velázquez, Salcedo, Calderada; Fernández Cedrés, Méndez, Miljevic, Besozzi; Chiaverano, Ramírez. DT: Sebastián Méndez

1 Racing: Arias; Martirena, Di Cesare, Colombo, Rojas; Rodríguez, Zuculini, Almendra; Salas, R. Martínez, Urzi. DT: Gustavo Costas

Goles: PT: 30m Martínez (R),

Cambios: ST: González por Chiaverano (N), 18m Conti y Solari por Rodríguez y Salas (R), 25m Barrios por Almendra (R), 26m Silvetti por Méndez, 33m Carbonero y Elordi por Martínez y Rojas (R), 40m Carabajal por Besozzi y 41m García por Calderara

Arbitro: Darío Herrera

Cancha: Coloso del Parque

Incidencias: ST: 40m Ramírez (N) desvió un tiro penal