El hijo de Alberto Fernández, Estanislao, conocido como Dyhzy en las redes, publicó un texto para sentar posición sobre la denuncia de violencia de género contra su padre, al tiempo que afirmó que sufre acoso mediático. Lo hizo en una historia de Instagram.

Dyhzy manifestó que “a este mundo no venimos a sanar, ni a solucionar los problemas de nadie, y mucho menos a hacernos responsables de cosas que no nos competen porque no tienen que ver nada con nosotros”, en alusión a la denuncia de Fabiola Yáñez. Y remarcó: “Espero que pronto la justicia pueda esclarecer lo sucedido”.

En el texto, expresó los mensajes de apoyo que recibió en estos días y resaltó su independencia respecto de su padre. “Trabajo desde los 17 años y vivo solo desde los 22, no tengo casa, no tengo auto y tampoco tengo bienes”, aseguró.

En otro pasaje subrayó el acoso de los medios, que incluyó la guardia de un medio que lo siguió por toda la ciudad de Buenos Aires y publicó su dirección y sus horarios, además de seguir a sus amistades "por WhatsApp para poder sacar un titular".

“Yo voy a seguir mi vida como siempre lo hice, trabajando, entrenando y haciendo arte, y respondiendo por las cosas que hago yo”, cerró su declaración.



El hijo del expresidente quedó en el medio de la denuncia que involucra a su padre desde que hace una semana Fabiola Yáñez lo acusó públicamente de violencia de género. Yáñez declaró ante la justicia por Zoom desde Madrid aseguró sufrir hostigamiento por parte de Fernández, quien además enfrenta la acusación de haber favorecido al marido de su secretaria en el negocio de los seguros.

Justamente, la incautación del celular de la secretaria, María Cantero, condujo al caso Yáñez al aparecer chats de la exprimera dama quejándose del trato recibido.