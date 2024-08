El gobernador de Minnesota, Tim Walz, es un político multifacético: ha sido militar, docente y entrenador de fútbol americano. Además, se hizo viral en internet por mostrarse en redes sociales como un padre sencillo, un tipo común. A sus 60 años, Walz es el compañero de fórmula de la candidata demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, y pasará de un perfil discreto como gobernador reelecto de un estado alejado de la política de alta tensión al centro de una de las campañas más intensas de las últimas décadas. Sin ir más lejos, esta semana los republicanos lo acusaron de tener una postura favorable hacia China por haber realizado 30 viajes al gigante asiático desde 1989, un tema que añade complejidad a su candidatura.

Daniel Fridman, profesor de sociología y estudios latinoamericanos de la Universidad de Texas, señaló a Página/12 que no había candidatos demócratas con mucha visibilidad para la vicepresidencia, de los cuales la mayoría eran de estados péndulo (es decir, estados donde los resultados de las elecciones son muy ajustados y pueden cambiar de un partido a otro en cada elección). "Si bien Minnesota no es un estado péndulo, eligieron a alguien con arraigo en zonas rurales, un candidato que fue legislador durante 12 años y que tiene ciertas cualidades que pueden ser atractivas para el votante medio que no está decidido entre Donald Trump y Harris", explicó el académico sobre el anuncio demócrata de la candidatura de Walz del pasado 6 de agosto.

Carrera profesional

Walz nació en una comunidad rural de Nebraska y se alistó a los 17 años en la Guardia Nacional como soldado para poder pagar sus estudios universitarios. Durante sus 24 años de servicio, se especializó en artillería pesada y se retiró como el soldado alistado de mayor rango de la Guardia Nacional en el sur de Minnesota.

El gobernador fue docente en una escuela de Nebraska, donde conoció a su esposa Gwen Wipple, con la que luego se mudó a Minnesota para seguir su trabajo en una secundaria como profesor de geografía y entrenador de fútbol, logrando que su equipo ganara el campeonato estatal de 1999.

En 2006, decidió presentarse a un escaño en el Congreso y consiguió renovar la confianza de sus votantes durante 12 años, en los que fue miembros de los comité de Agricultura y Asuntos de Veteranos de la Cámara de Representantes, donde aprobó leyes para ayudar a frenar los suicidios de excombatientes. En 2018 fue elegido gobernador de Minnesota y en 2022 logró la reelección.

Armas, aborto y fertilización in vitro

En cuanto a sus posturas políticas, destaca su posición sobre el uso de armas. "El gobernador Wal, es propietario de armas, ávido cazador de faisanes y defensor de la Segunda Enmienda (que garantiza el derecho a poseer y portar armas)", indica la página web de la campaña de Kamala Harris. "Al igual que millones de propietarios de armas, cree que el Congreso debe hacer más para combatir la violencia armada en nuestras comunidades. Como gobernador, estableció controles de antecedentes universales para la compra de armas", agrega.

Walz también defiende la fertilización in vitro (FIV). Con su esposa tuvieron a su hija Hope a través de este procedimiento de salud reproductiva, después de luchar durante años con problemas de fertilidad, lo que consolidó aún más su compromiso de garantizar que todos los estadounidenses tengan acceso a esta atención.

A su vez, el gobernador convirtió a Minnesota en el primer estado en aprobar una ley que protege el derecho al aborto después de que la Corte Suprema revirtiera en 2022 el fallo de un caso de 1973 que legalizaba el aborto en todo el país. La legislación, que firmó el gobernador en enero de 2023, estipula que los gobiernos locales (ciudades, condados, pueblos, etc.) no pueden regular la elección de una persona de realizarse un aborto o buscar servicios reproductivos, informó el canal de televisión norteamericano Telemundo. Unos meses después, Walz firmó una segunda ley, la cual prohíbe el arresto de los proveedores de esos procedimientos en Minnesota y protege a las personas que viajan a ese estado para evitar las prohibiciones en otras partes.

Los defensores del derecho al aborto mencionaron estas medidas cuando expresaron su apoyo a Walz al ser elegido candidato. “Al elegir al gobernador Walz como su compañero de fórmula, la vicepresidenta Harris estableció la candidatura más pro libertad reproductiva de la historia”, señaló Alexis McGill Johnson, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood Action Fund en un comunicado. “Desde hace mucho tiempo, el gobernador Walz defiende la salud sexual y reproductiva”, añadió.

Vínculo con China

Recientemente el candidato a la vicepresidencia demócrata también fue objeto de críticas por parte del Partido Republicano, al punto que anunciaron la apertura de una investigación parlamentaria tildándolo de ser prochino. En 1989, Walz aceptó un trabajo de profesor de inglés durante un año en un instituto de China. El inicio de su trabajo coincidió con las protestas de la plaza de Tiananmén, en las que soldados del Ejército Popular de Liberación abrieron fuego contra manifestantes pacíficos, matando a miles de civiles. En los años '90 y principios de los 2000, Walz y su esposa dirigieron viajes a China para presentar a sus estudiantes la historia y la cultura del gigante asiático. En total, el gobernador de Minnesota viajó a ese país unas 30 veces, incluyendo su propia luna de miel.

Pese a esto, Walz ha criticado al gobierno chino. Es más, cuando llegó a Washington como congresista de Minnesota, se convirtió en un defensor de los derechos humanos en China y formó parte de un comité que sigue el tema. Asimismo, se reunió con el Dalai Lama, el líder espiritual tibetano en el exilio, y con Joshua Wong, el joven activista por la democracia de Hong Kong quien fue encarcelado por su oposición al creciente control de Beijing.

Padre viral

Otro aspecto en el que destaca el gobernador es por su presencia en las redes sociales, donde, por ejemplo, da consejos sobre los fusibles de su vehículo, conversa con su hija antes de conducir y registra momentos graciosos con sus mascotas. Todo esto le valió el apodo de "El padre de América".

"Walz tiene una gran capacidad de conectar con la gente común, habla de una manera que no parece la de los políticos", consideró Fridman, diferenciando al gobernador respecto a sus rivales republicanos. "Tampoco tiene un discurso antipolítico, sino que tiene un discurso que defiende con mucha energía las ideas de los demócratas y aquellas políticas que aplicó él mismo en Minnesota", precisó.

Para el académico, desde la renuncia de Biden, la nueva fórmula demócrata Harris-Walz cambió el panorama electoral, generando una competencia frente a Trump. "Nunca se puede saber quién va a ganar en las elecciones de Estados Unidos, porque se definen por muy pocos estados y habitualmente por muy pocos votos, pero la competencia está abierta y por lo menos en este momento es algo favorable a Harris", sostuvo.

La próxima parada del aspirante demócrata a la vicepresidencia antes de las elecciones de noviembre es el debate que acordó esta semana con su homólogo republicano, JD Vance. La cita está prevista para el 1 de octubre y será moderada por la cadena televisiva CBS News.

Informe: Axel Schwarzfeld