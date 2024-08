Durante las últimas semanas el debate por las políticas de género estuvo en boca de todos. En la provincia de Buenos Aires, la Cámara de Diputados tuvo su propio capitulo. En la sesión donde se le dio media sanción al proyecto de Ley de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género hubo fuego cruzado del oficialismo con parte de la oposición a raíz de la denuncia de Fabiola Yáñez contra el ex presidente Alberto Fernández. El peronismo no esquivó la agenda, no retiró el proyecto del temario y dio la discusión ante la acusación de oportunismo político.

Las dudas sobre el tratamiento de la iniciativa impulsada por Axel Kicillof e ideada por el Ministerio de Mujeres y Diversidades encabezado por Estela Díaz estuvieron presentes hasta horas previas al ingreso al recinto. Se mantuvo en el temario y, junto a la repugnante foto de diputados nacionales de La Libertad Avanza con genocidas en el penal de Ezeiza, condensaron el debate de la sesión.

El disparador del acalorado intercambio llegó de parte de bancadas opositoras cuando tildaron el tratamiento del proyecto como "oportunista". Allí tomó la palabra Susana González, legisladora de Unión por la Patria, y no dejó grietas para atacar las políticas de género a pesar del contexto.

La diputada kirchnerista se refirió a "la hipocresía" de la "carroña política" que generó la denuncia de Yáñez. "Ahora parece que la derecha está re preocupada", sostuvo González, que dijo que Alberto Fernández "no deshonra las banderas del peronismo", porque el ex presidente "es un viejo whiskero, golpeador, que se deshonra a él mismo y a su familia", según la legisladora.

"No me deshonra a mí, ni a mis compañeros en los que creo plenamente, que no son ni golpeadores, ni abusadores", dijo González, y apuntó: "Es terrible la conducta personal de aquel que decía levantar las banderas del feminismo, pero no voy a agachar la cabeza, no me van a medir la vagina, porque ni yo ni ninguno de mis compañeros golpearon a sus mujeres".



Los diputados libertarios no levantaron el pie del acelerador, y dispararon a fondo contra todo UxP, haciendo responsable a la totalidad del partido por la acción personal del ex presidente. Ahí llegó el turno del presidente del bloque, Facundo Tignanelli, que tomó la palabra y recogió el guante. “Sería bueno que le pregunten a Daniel Scioli o a Guillermo Francos qué es lo que pasaba en el gobierno de Alberto Fernández y qué opinión tienen, ya que fueron funcionarios hasta el último día del gobierno anterior".

La alusión al actual Jefe de Gabinete de la Nación y el Secretario de Turismo, Ambientes y Deportes que integraron el gobierno de Fernández como director del Banco Interamericano de Desarrollo y embajador de Brasil, respectivamente, no terminó allí. Tignanelli aceleró contra el ex gobernador bonaerense y recordó que "fue el candidato a presidente que prefirió el ex presidente Alberto Fernández para llevar a la disputa electoral".

Todo el debate quedó anclado en la reciente imputación por delitos de lesiones leves y graves, doblemente agravadas, y también por amenazas coactivas, al ex presidente Fernández. Pero, teniendo en cuenta que los principales ataques partieron desde La Libertad Avanza, las contradicciones salen a luz.

Primero porque el Gobierno nacional eligió la semana del Ni Una Menos para borrar del mapa a la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, el ex ministerio rebajado. Además, echaron al 85 por ciento de las trabajadoras y los trabajadores del área, y prometió dejar sin trabajo al resto, en un nuevo capítulo de su disputa política, simbólica y cultural.

De todas maneras, el proyecto del Ejecutivo bonaerense encontró acompañamiento sectores de la oposición. La ley, que tiene más de 80 artículos y 7 títulos que se centraron en unificar todas las legislaciones provinciales que existen al respecto, pero también ampliar la protección de mujeres, lesbianas, travestis y trans e identidades feminizadas y promover la inclusión de nuevos tipos de violencias, contó con el acompañamiento de los bloques libertarios dialoguistas, Acuerdo Cívico UCR-GEN, y de UCR + Cambio Federal. Sólo la Coalición Cívica se abstuvo y el PRO votó en contra, junto a los tres bloques liberales.

Profundizar las políticas de género

BuenosAires/12 consultó a la ministra de las Mujeres y Diversidades bonaerense sobre la acusación opositora de que la media sanción de la Ley de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género fue "oportunista". Díaz, asegura que "eso no es así", ya que el proyecto se trató y debatió en la Comisión de Género y Diversidad, que es presidida por la oposición.

Además, sostiene que parte del equipo que diseñó la ley tuvo reuniones con diputadas y diputados, y una reunión conjunta con las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales y Justicia que fue "muy informativa, muy extensa, donde hubo muchas preguntas e incluso algunas modificaciones en la ley, que se hicieron a partir de estos intercambios", según subraya la titular del único Ministerio de las Mujeres de todo el país.

Díaz cuenta que el proyecto no se había sancionado antes porque sólo faltaba el dictamen de Presupuesto, que si bien "no eran cuestiones tan sustantivas", ya que todos los aspectos que requerían recursos son cuestiones que ya están en el marco del Ministerio, el proyecto ingresó sobre tablas este jueves y en esa arista no requirió la aprobación de los dos tercios de los legisladores presentes.



La ministra remarca que "los que van a tener que dar explicaciones de por qué no acompañan una legislación que amplía y mejora el marco normativo de abordaje de la violencia son los legisladores de la oposición PRO". A pesar de las acusaciones libertarias, Díaz asegura que "nada de lo que señalan en ese sentido pone en cuestión el compromiso de la provincia de Buenos Aires y del gobernador Kicillof", ya que el avance en una nueva ley provincial de éstas características "es el mensaje de que vamos a seguir profundizando las políticas, los presupuestos y las herramientas para la erradicación de las violencias y para el abordaje que permita reducir las desigualdades de género y de diversidad".

El proyecto

El nuevo proyecto de Ley de Abordaje Integral, por un lado, amplía el sujeto de las políticas. A nivel provincial sólo rige la Ley 12.569 de violencia familiar, que es del año 2000 y que fue importante por su gesta previa, pero que quedó chica frente a lo que es la Ley nacional 26.485, que es integral en el abordaje de las violencias contra la mujer. Por ese motivo, el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo bonaerense planteó el abordaje integral desde el enfoque de prevención, abordaje, asistencia y atención, pero además incluyó mujeres y diversidades, que son quienes sufren las violencias por razones de género.

Para la gestión encabezada por Kicillof, ampliar el sujeto e incrementar el objeto de la ley también da cuenta del recorrido de construcción de políticas y de programas que comenzaron en diciembre de 2019 con la creación del Ministerio, ya que el proyecto que obtuvo media sanción fija los lineamientos para las políticas públicas de abordaje de la violencia, pero además cuenta con un capítulo de procedimiento judicial y administrativo que innova en iniciativas y propuestas en torno a los temas que garantizan un mayor acceso a la justicia.

Este capítulo, según indica el proyecto, brinda celeridad en los procesos, perspectiva de género del abordaje, debida dirigencia, priorización de la voz de la persona que denuncia, medidas de protección, y el establecimiento de una matriz de riesgo y de los medios a través de los cuales se comunican fehacientemente las medidas.

El proyecto que obtuvo media sanción, además, incorpora los tipos y modalidades de la legislación nacional, e incluye algunos nuevos. La ministra Díaz cita ejemplos: "En las intervenciones se viene encontrando, por ejemplo, la violencia vicaria, que es cuando dañan a los hijos para lastimar a la mujer. O la ambiental, que rompen objetos frente a eso, o la animal, que es cuando castigan a las mascotas como un modo de castigar a la mujer. Muchas de estas cuestiones las vemos en la práctica y algunas ya se habían ya incorporado a la nacional, pero ahora es la Provincia la que dio ese paso".



DESTACADOS:

"Alberto Fernández no me deshonra a mí, ni a mis compañeros en los que creo plenamente, que no son ni golpeadores ni abusadores".



"No voy a agachar la cabeza, no me van a medir la vagina, porque ni yo ni ninguno de mis compañeros golpearon a sus mujeres"



"No le fueron a preguntar ni a Scioli ni a Francos, que fueron funcionarios hasta el último día del gobierno anterior"