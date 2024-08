Dos grupos de recicladores urbanos de alrededor de cien personas se enfrentaron a golpes en el predio de disposición final de residuos de Mar del Plata. El episodio dejó un muerto, al menos dos heridos de bala, y la sospecha de que el disparo mortal fue efectuado por uno de los policías que custodian el lugar.



Todo se inició pasada las 15 de este viernes cuando un grupo de recicladores intentó adelantarse a la descarga de camiones para comenzar con su faena y esto no fue bien tomado por otro grupo. Los reproches se transformaron en insultos y los insultos en agresión, primero lanzando proyectiles y luego en una lucha cuerpo a cuerpo.

Esto fue advertido por los dos únicos policías de ese sector del inmenso predio. Cuando los efectivos buscaron calmar los ánimos recibieron agresiones directas y antes de que pudieran refugiarse, uno de ellos fue despojado de su arma reglamentaria. Fue entonces cuando otros dos policías (una era una mujer) llegaron en apoyo y comenzaron los disparos.

Como consecuencia, falleció Emanuel Marquez, de 23 años. Su hermana Rocío aseguró que “la pelea en el basural fue entre dos recicladores, uno de ellos mi hermano, se metió la policía y le pegó un tiro en la cabeza”. Efectivamente, tras la aparición de un video se logró establecer que quien accionó el arma fue uno de los policías desde la puerta del puesto policial. Además, se confirmó que uno de los heridos es Fernando Márquez, de 27 años, hermano del joven fallecido y el otro es Lautaro Olivera, de 25 años.

Según la versión policial, El descontrol fue absoluto por varios minutos y los policías, aún heridos, pidieron apoyo a los otros dos que estaban apostados en otra área del predio. Estos, a su vez, pidieron por la radio policial urgente apoyo. Casi dos horas después de iniciado el conflicto la policía pudo tomar control del predio a través de la UTOI y de Infantería.

En un video del hecho, se observa cómo varios de los agentes reaccionan a las agresiones con disparos contra el grupo que los atacaba. Es por eso que tomó fuerza la hipótesis que fue en esa secuencia que murió el joven. “Es un momento muy doloroso, no lo esperábamos. Él fue a trabajar para traerle el plato de comida a su familia”, comentó Melany, pareja de la víctima, a un canal de TV local.

El fiscal Alejandro Pellegrinelli decidió utilizar el protocolo de la ley 1390, que es la que entra en vigencia cuando hay personal policial involucrado. Así, apartó de la investigación a la policía y ordenó a miembros del CATI (Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción) que controlasen las labores de la Policía Científica. También solicitó que la Asesoría Pericial se hiciera cargo de todas las acciones forenses, en especial la operación de autopsia a Márquez.

Más allá de las dudas iniciales, con el correr de las horas pudieron conocerse más precisiones de lo sucedido. La pelea se originó por una disputa de las tantas que hay en el predio cuando se aproximan los horarios de descarga, en este caso el vespertino. Esa pelea cobró una mayor magnitud y los policías del destacamento intentaron intervenir. Algunos testigos (otros recicladores) señalaron que la policía efectuó algunos disparos al aire y eso alteró los ánimos.

Lo que siguió fue una suerte de revuelta contra los policías y al menos una de las armas reglamentarias desapareció en ese frenesí. Horas después, el fiscal Pellegrinelli dispuso la detención de uno de los policías y el secuestro de tres pistolas reglamentarias para ser cotejadas con los accidentes balísticos del lugar y con los plomos recuperados.

El intendente Guillermo Montenegro defendió este sábado al policía detenido tras el enfrentamiento en el predio de disposición final de residuos, al sostener que “velaba por su seguridad, la de sus compañeros y la de todos los marplatenses”, en tanto que criticó a quienes atacaron el destacamento policial del lugar.

“Este viernes hubo un enfrentamiento en el predio de disposición final. Todos vimos las imágenes de la decadencia: robar, agredir y no respetar a un agente de seguridad es un delito que tiene que ser investigado. Esto no sucede todos los días, pero crece en silencio en todas las ciudades, nadie hace nada, y al cabo de unos años se terminan perdiendo todos los valores”, afirmó.

Las concejalas Eva Ayala (Acción Marplatense) y Verónica Lagos (Unión por la Patria) cuestionaron por su parte al gobierno municipal. “El abandono no es gratis y los costos no los están pagando los que abandonan. Donde construimos dos predios de tratamiento ejemplares con inversiones hechas por los marplatenses, el Banco Mundial y el BID, ahora hay violencia entre montañas de basura”, lanzó Ayala en su cuenta de X. “Hay muerte porque hay caos. Violencia, disputas, drogas, reina el abandono. Despilfarraron lo invertido, pagan mucha más pero no se sabe para qué”, agregó.