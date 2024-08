El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, descartó este domingo que existan "problemas sustanciales" entre Javier Milei y Victoria Villarruel, en un intento por aplacar las fuertes tensiones que el presidente mantiene con la vicepresidenta, quien el pasado viernes dejó trascender su enojo por no haber sido invitada a la ceremonia de entrega de sables que organizó el ministro de Defensa, Luis Petri.



Según su entorno, Villarruel fue excluida de la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas del viernes por Karina Milei. Y el sábado canceló su visita a Mendoza, donde tenía previsto encabezar el acto oficial por la conmemoración del 174º aniversario de la muerte del General José de San Martín. Alegó problemas de salud. El nuevo faltazo, recordó su ausencia a la firma del Pacto de Mayo en Tucumán.

Francos salió a poner paños fríos a una interna cada vez más caliente. "No conozco el detalle, pero según entiendo, por lo que me dijo el ministro de Defensa, Victoria estaba invitada al acto, por supuesto", dijo Francos este domingo, desmintiendo a los allegados de la vicepresidenta que aseguraron el fin de semana que "nunca le llegó la invitación por parte de la secretaría general de Presidencia (Karina Milei)".

Este domingo, el jefe de Gabinete dijo además que entre Milei y Villarruel existen "coincidencias sustanciales y diferencias en algunos temas".

"Son las relaciones normales entre un presidente y su vicepresidente. A veces con acuerdos totales y sustanciales, y a veces con diferencia de opinión en algunos temas, pero esto siempre pasa son dos dirigentes políticos que cumplen roles diferentes institucionales y cada uno es el suyo", señaló en diálogo con Radio Rivadavia.



Y agregó, como prueba de que aún "existe relación" entre ambos: "Ella asiste a las reuniones de gabinete y participa y habla con el Presidente. Así que no creo que haya problemas sustanciales, yo no estoy dentro de esa conversación, pero no creo que tengan diferencias sustanciales".



"A veces se hacen muchas especulaciones. ¿Puede ella tener diferencias? Sí, puede tenerlas. ¿Puede ella no coincidir a lo mejor con el armado de La Libertad Avanza? Y sí, por ahí no coincide, pero eso no quita que no haya conformado una propuesta presidencial que armó fundamentalmente el presidente Milei y que ella acompañó cuando fueron diputados nacionales", sentenció el funcionario.

En un intento por restar importancia a un nuevo capítulo en la interna de los hermanos Milei y la vice, Francos atribuyó esos conflictos a especulaciones del periodismo y pidió "no darle tanta vuelta a un asunto" que está "mucho más en los medios, en los comentarios políticos y en algunos dirigentes (que en la realidad)".

Las declaraciones de Francos contrastan con las que realizaron fuentes cercanas a Villarruel este fin de semana, quienes aseguraron que a la vicepresidenta "nunca le llegó la invitación por parte de la secretaría general de Presidencia", Karina Milei.

"No tiene la costumbre de ir adonde no la invitan y nadie cursó invitación para que participe del encuentro", afirmaron las fuentes, al tiempo que señalaron que "ella lamentó no estar presente" ya que "conoce a todos ahí", dado que su padre era teniente coronel y su abuelo materno contraalmirante. "Le hubiera encantado participar de la actividad", insistieron.