En su nueva temporada, Industry (reciente estreno de HBO y Max) apela al gatopardismo. La serie que retrata la vida de unos jóvenes brokers en el centro londinense ha cambiado y se siente exactamente igual en estos ocho episodios. Es decir, Pierpoint & Co, una de las instituciones financieras más importantes del Canary Wharf, está a punto de venirse abajo (“absolutamente cogida”, para ser más precisos). “Vaya novedad”, sentencia Robert Spearing el personaje interpretado por Harry Lawtey tras una carcajada sarcástica. “Hay una gran fuerza creativa detrás del programa. Creo que los creadores se sienten seguros de tomar nuevos riesgos, la narración es la misma pero el tono es bastante diferente”, dice el actor que lo interpreta, durante una conferencia de prensa de la que participó Página/12, sobre la serie pergeñada por Mickey Down y Konrad Kay.

Sí, Industry sigue siendo un relato con el foco sobre veinteañeros arrogantes, inescrupulosos y bien vestidos que pasan largas horas del día cerrando negocios al teléfono. Es cierto que la cuota de excesos ha mutado, puesto que la verdadera adrenalina proviene del banco internacional que mueve los entresijos de sus criaturas. Harper Stern (Myha'la) fue despedida al revelarse el temita de su título universitario falso y tiene ansias de revancha. Por su parte, Yasmin Hanani (Marisa Abela) y Robert están al frente de la salida al mercado bursátil de Lumi, una empresa de tecnología verde liderada por Henry Muck (Kit “Jon Snow” Harington). “Robert tiene más responsabilidad y se quiere probar que vale la pena, representa a la firma y aún no sabe si puede aguantar la presión”, dice Lawtey sobre un rol que juega a los extremos.

Por su interés temático y arcos argumentales, Industry pareciera resucitar en formato seriado lo que se contó en películas como Quicksilver (Thomas Michael Donnelly, 1986) o El secreto de mi éxito (Herbert Ross, 1987). Incluso por sus ambientes y diálogos rabiosos, se nota la pretensión de ocupar el sitio que dejó vacante Succession -sin un gramo de comedia, vale aclarar-.

Además de la virulencia de sus one liners, cabe destacar el estilo visual y la omnipresencia de los sintetizadores, a cargo de Nathan Micay, quien le da un tono muy especial a este producto. Sin embargo, los showrunners de esta fábula yuppie incrustada en la Generación Z, no pierden el foco. Ambos hablan con el expertise de haber sido parte del mundo que aquí recrean con dramatismo y tensión. Está la ex heredera de millones con un padre buscado por la justicia, la que venganza de Pierpoint y el working class hero que comienza a descreer de la meritocracia. Robert, más que nunca, lucha por encontrar su identidad y de las manipulaciones de esta auténtica jungla de cemento. “Está en medio de un viaje donde se pregunta si puede vivir en ese mundo siendo la persona que pretende ser”, apunta Lawtey.

-Su personaje tiene muchas idas y vueltas con el magnate tecnológico interpretado por Kit Harington, ¿cómo fue su llegada a un elenco e historia que ya estaba predeterminada?

Harry Lawtey:- Lo importante era que su personaje se sintiera parte de ese mundo, aunque nunca lo hubiéramos visto. No debía sentirse incrustado ni demasiado expositivo. Es un actor tremendamente experimentado y en cierta forma él nos está validando a nosotros por lo que ya ha conseguido. Creo que aquí se ve a Kit Harington, desde un nuevo ángulo, y demuestra lo versátil que es como actor.

-El título, según sus showrunners, alude al trabajo físico y desgaste mental de esta timba financiera que no “produce” excepto dinero, pero necesita sangre y carne joven. ¿Qué clase de materia prima es Robert Speraring?

H.L.-Hay una contradicción para Robert y sus compañeros. Todos son parte de esta cosa brillante y absorbente que en los papeles parece genial. A la vez, es un trabajo desgastante e individualista donde todo el tiempo tenés que ser el número uno. Es una supervivencia muy predatoria. A ellos los miden de manera binaria, por los resultados, el dinero y los números que dejan cada día en el escritorio. El problema es que al final, en término de ser medidos de manera tan básica, eso les afecta la autoestima. Se definen por un número. Toman decisiones ridículas e inmorales para sobrevivir bajo esas reglas. Es un poco como el casino, al final del día gana la banca. Y la banca es Pierpoint & Co.

Programados

* Dos de Disney +. Only Murders in the Building se muda de Nueva York a Hollywood para su cuarta temporada (27 de agosto). La excusa es que una productora está interesada en llevar a cabo una película sobre las peripecias podcasteras de Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gómez). Meryl Streep, Zach Galifianakis, Eugene Levy, Eva Longoria, Jane Lynch, Melissa McCarthy, y Molly Shannon, se sumaron al elenco. Por otro lado, la plataforma de streaming dio a conocer las primeras imágenes de La Máquina, su miniserie de drama y crimen que marca el retorno de la dupla de Gael García Bernal y Diego Luna. Desde el 9 de octubre se podrá ver esta historia sobre dos amigotes campeando el lado oscuro del boxeo.

* Apple TV+ presentó el tráiler de la cuarta temporada de Caballos lentos, la serie de espionaje y humor oscurísimo protagonizada por Gary Oldamn. En esta ocasión , los rechazados por el MI5 estarán en la mira de un gran complot. Se la podrá ver desde el próximo 4 de septiembre.

* El próximo 15 de septiembre Paramount+ alojará la segunda temporada de Tulsa King. La sucursal criminal del General Dwight Manfredi (Sylvester Stallone) sigue generando dividendos y frentes. Ahora se suman la mafia de Kansas City, el FBI y sus asuntos pendientes con los grandes jefes de Nueva York. Además de Sly, debe reconocerse a la dupla autoral conformada por Taylor Sheridan (Yellowstone) y Terence Winter (guionista de Los Soprano), que aquí oficia de showrunner.

El personaje

Pia de Bullshit (Alba August). Esposa, rockera y ojos de la audiencia en este relato sobre motoqueros daneses con sueños de libertad. Oponerse a las convenciones sociales es una cosa, y otra muy distinta es llevarle la contra a la cúpula de Hells Angels. La miniserie basada en una historia real ya puede verse por Flow.