El sitio web Promiedos, conocido como una herramienta para actualizarse sobre estadísticas del fútbol argentino, utilizado tanto por fanáticos como por periodistas, fue hackeado en las primeras horas de este domingo: en la página principal apareció un mensaje con la fecha “9/12/18″ y un fondo negro con letras rojas. Los creadores del sitio indicaron que están trabajando para solucionar el "inconveniente", pero no hay certezas sobre si se podrá restablecer la página.

El hackeo fue atribuido a un grupo que se identificó como “/domados”. Los delincuentes cibernéticos lanzaron mensajes con referencias a ataques previos, como el del RENAPER en abril de 2024, con críticas hacia figuras políticas, incluyendo al expresidente Alberto Fernández y emitiendo un apoyo al gobierno de Javier Milei.

“Hackeados por t.me/domados. Frabigol baja de peso. Devuelvan el foro o publicamos la base de datos. Liberen a rapha o van a comerse las consecuencias. Fuimos los mismos que hackeamos renaper y contamos con mucha info delicada de argentina (no la publicamos por pena). Advertimos de lo alberto antes (dejen de baitear en twitter con los supuestos videos que no tienen.) Milei te queremos aunque no nos gusta la nueva afi que metiste. Bostero moriste en madrid y en promiedos 91218″, rezaba el mensaje que apareció en el sitio web.



El motivo detrás del hackeo estaría relacionado con el deseo de los ciberdelincuentes de llamar la atención y difundir mensajes específicos aprovechando la gran audiencia de Promiedos.



Cerca del mediodía, los creadores del sitio informaron, a través de su cuenta en la red social X, que tenían problemas técnicos debido a un cambio de servidor y aseguraron que estaban trabajando para restaurar el servicio lo antes posible.

Sin embargo, con el correr de las horas, mientras el inconveniente persiste, reconocieron el hackeo y apuntaron: "Contamos la situación: alguien aprovechando alguna vulnerabilidad de Trámites a Distancia, (o alguien que trabaja ahí adentro), está constantemente cambiando los DNS (la dirección de la página). Necesitamos la ayuda de http://NIC.ar para solucionarlo".

Además, informaron que mañana harán la denuncia penal correspondiente.

Qué es Promiedos

Promiedos es una plataforma digital reconocida y utilizada por los fanáticos del fútbol para seguir partidos, obtener estadísticas en tiempo real, y consultar información sobre ligas y torneos de todo el mundo.