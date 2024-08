Los gremios docentes y no docentes universitarios repetirán esta semana una medida de fuerzas desde el martes y por 48 horas en reclamo de mejoras salariales y mientras se discute una nueva marcha federal. En ese contexto, el vicerrector de la UBA Emiliano Yacobitti advirtió sobre los salarios docentes, dijo que el gobierno les “toman el pelo” y le apuntó a Javier Milei, de quien dijo que quiere cerrar la universidad pública. “Lo que no pudo hacer de un golpe, lo hace mes a mes”.

“Los que nosotros llamamos docentes y no docentes siguieron perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo con la inflación a lo largo del tiempo. El Gobierno, lo que no pudo hacer de un golpe, lo viene haciendo a cuentagotas mes por mes”, dijo en una larga entrevista por FM Milenium. “Deja que la inflación haga su trabajo”, resaltó el dirigente radical y apuntó a Capital Humano. “Yo siento que se nos toma el pelo porque vos, el Ministerio de Capital Humano contesta con comunicados diciendo Se le dio el 71% de aumento cuando la inflación del período ese fue casi el doble. Sabe que no fue el 71%, que es menos”, sostuvo.