En su editorial, la periodista y conductora de La García, Cynthia García, cargó durísimo contra el Gobierno de Javier Milei por el polémico spot que lanzó en el Día de las Infancias donde ataca a la “ideología de género”. “Estamos en un momento de restricción alimenticia. Y para el Gobierno libertario el problema es que se hable en modo inclusivo. Eso es agresivo a las infancias. Tener que saltearse una comida porque llenar la heladera se convierte en una utopía”, señaló.



El editorial de Cynthia García

La ideología de género, ¿qué es? ¿Quién dice ideología de género? Cuando escuchen que alguien hable de eso, están depreciando la igualdad. Porque no existe la ideología de género. Es un término que se usa de manera negativa para cancelar la diversidad de género y sexual a la que se fueron abriendo las sociedades.

No hay obligación de hablar de modo inclusivo. Se puede hablar como cualquier quiera. Se puede decir, niños, niñes, infancias. Nadie puede obligar a decir. Cuando se impone un decir, es el poder que está imponiendo el poder de decir. Se puede decir de todas maneras.

Cuando se habla del Día de las Infancias tiene que ver con incluir identidad. Pero eso no cancela decir "feliz día del niño" o de las niñeces. Pero sí es cancelatorio decir que esto no se puede decir. O que se llama de tal o cual manera.

Hablar de modo incluso es una decisión política. Una decisión para visibilizar la desigualdad. No es que no diga niños, o niñas, o niñes. Es ridículo explicarlo. Estamos tomando la decisión de incluir identidades. Más que incluir, de compartir experiencias identitarias. De compartir diversidades.

No somos así o asá siempre. Cada uno de nosotros es una diversidad. Y las diversidades sexuales, tan censuradas durante tantísimo tiempo, se abren en una decisión política de hablar con lenguaje inclusivo. Se abren después de la ley para que cada uno pueda plasmar su género en un documento de identidad.

José Pablo Feinmann decía que el poder tiene el poder de imponer la verdad. Generemos una contra-fuerza a este poder que quiere imponernos el decir y el nombrar. Que sea consensuada la manera en la que elegimos nombrarlos, nombrarnos. Que sea diversa, realmente libre.

¿No son libertarios aquellos que dicen esto ahora? ¿Cómo es que son libertarios, pero dicen lo que no se puede decir y lo que sí se puede decir?

Les pido por favor que no aportemos sus imposiciones. No existe la ideología de género. Se usa de manera negativa para cancelarla. La ideología de género no existe como categoría en las ciencias sociales. Es un constructo que busca denostar. Vamos a escuchar el spot que el Gobierno lanzó a modo de subversión sobre la libertad.

No vamos a permitir esta imposición de perspectiva sobre las infancias. Según Unicef, un millón y medio de niñeces se van a dormir sin comer. Estamos en un momento de restricción alimenticia. Y para el Gobierno libertario el problema es hablar en modo inclusivo. Eso es agresivo a las infancias. Tener que saltearse una comida porque llenar la heladera se convierte en una utopía.