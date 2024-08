La directora y uno de los protagonistas de la obra La vaca atada, Helena Tritek y Fito Yanelli, dialogaron en el estudio de la 750 junto a Víctor Hugo Morales acerca de su espectáculo y el desafío de la puesta en escena.

Al respecto, Helena Tritek señaló que el proyecto surgió después de "investigar dos años sobre la vida en los años 20 en Argentina, sobre cómo era nuestra industria, nuestro campo y qué pasaba en Europa en la postguerra". "Es sobre dos clases sociales: el servicio de mucamas y mucamos y los patrones, la oligarquía", explicó.

"Entre ellos hay una admiración y un odio escondido. Dos energías distintas", agregó.

Por su parte, Fito Yanelli, uno de los protagonistas de la obra, alabó el trabajo de Tritek en la dirección. "Lo que hace Helena es que amasa ese material que tiene con los actores y actrices. Va amoldando, va perfilando. Para mí es una pintura lo que hace. El texto puede ser muy valioso, pero lo que presenta Helena es estéticamente maravilloso y ahí está el condimento profundo", sostuvo.

En ese sentido, el actor aclaró que interpreta a tres personajes. "Los tres son disímiles y muy lindos de hacer. Hay que pasar del empleado sintiendo ese desarraigo, esa soledad, luego el capitán de barco es un italiano. Y después, Anchorena Paz. Fue un desafío muy grande porque esa persona es muy lejana a mí", describió.

"Me interesa mucho esa parte de nuestra historia (los años 20). Empezamos con la autobiografía de Victoria Ocampo, donde ella habla de su familia y los viajes que hacía. Las vacas, los mucamos. Viajaban en barco y llevaban ropa de cama. A mí me atrae mucho nuestra historia. Siempre traro de leer y entender. La gente me agradece que toque temas nuestros", cerró Tritek.

La vaca atada se puede ver todos los domingos a las 18 en El Portón de Sánchez (Sánchez de Bustamante 1034, CABA).