Suele decirse -con basto fundamento- que nunca es tarde para aprender, que ni siquiera los consagrados en su ámbito deben dejar de estar abiertos a nuevos saberes. Capacitarse permanentemente forma parte del desarrollo humano, incluso para quienes son tocados por la varita mágica y tienen un talento innato para ejercer su profesión. Bien saben de esto los actores y actrices, que deben pulir su herramienta más allá de sus trabajos y, sobre todo, en momentos en los que el empleo les es esquivo. Entendiendo esa necesidad, la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Sagai) viene desarrollando todo tipo de cursos, talleres y workshops a través de su fundación, que este mes decidió abrirlos a la comunidad toda para enriquecer la formación y acompañar la coyuntura social, cultural y económica.

Creada en 2009, la Fundación Sagai es una organización sin fines de lucro que acompaña el desarrollo profesional y personal de actrices, actores, bailarinas/es e intérpretes de voz, dentro del campo audiovisual. Desde este mes, la intensa actividad formativa que desarrolla para sus socios ahora los hace extensivos al resto de la comunidad, con el lanzamiento de una serie de nuevos cursos, talleres, seminarios y laboratorios artísticos a cargo de destacados profesionales como Anahí Berneri, María Gowland, Carla Scatarelli y Leandro Cunha.

“Siempre estamos pensando en abrir actividades muy distintas entre sí, con la idea de satisfacer las demandas e intereses de la mayor cantidad de socios y no socios”, le explica a Página/12 María Fiorentino, que forma parte del consejo de administración de la fundación junto a Silvina Acosta y Mariano Bertolini. “Cada tantos nos reunimos por separado con los docentes y con los alumnos que concurren a los talleres para conocer cómo les fue, qué les gustó y qué no, en qué están interesados. Es una manera de estar cerca y escucharlos. Por ejemplo, ahora estamos trabajando mucho con el doblaje, porque también representamos a actores intérpretes de voz. Los alumnos que vienen ya son parte de la casa. A veces me encuentro con actrices o actores, y les digo '¿otra vez por acá?' La fundación se transformó en un refugio, como si fuera un espacio más de su casa. Frente a la desesperación de que en hay laburo, estudiar es lo mejor que nos puede pasar”, subraya la actriz.

Bajo esa idea, esta semana comienzan distintos cursos que se dictan en la sede de 25 de Mayo 586, a los cuales hay que anotarse previamente ingresando a la web www.fundacionsagai.org/cursos. Por ejemplo, este martes comienza el workshop “El actor y el director en el cine, una relación íntima”, que dictará en dos jornadas la cineasta, guionista y productora Anahí Berneri. “Este workshop propone reflexionar sobre la actuación en el cine, pensando al director audiovisual y a la cámara cómo parte de la construcción del personaje. El abordaje será tanto desde la teoría como desde la práctica”, detalla la directora que en 2017 se convirtió en la primera mujer cineasta de habla hispana y segunda en la historia en ganar la Concha de Plata a la mejor directora en la 65° edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián por su película Alanis.

Otro de los cursos que comienza esta semana aborda la emocionalidad en la actuación a partir de la “Técnica Meisner”, a cargo de María Gowland, que en los últimos 25 años trabajó con directores de la talla de Walter Salles, Lucrecia Martel, Sergio Renán, Fernando Spiner o Carlos Sorín. A lo largo de ocho clases, se trabajará con ejercicios de repetición (para forjar la conexión entre actores), con improvisaciones que buscan eliminar la intelectualización y explorar las reservas emocionales del actor, con técnicas para que el actor personalice un texto y se prepare para la escena. Además, se abordarán escenas a partir de los conflictos escenciales contenidos en ellas y la construcción del personaje a partir de su verdad emocional.

Entendiendo que el doblaje se convirtió en una importante salida laboral ante el auge de las plataformas de streaming, Carla Scatarelli brindará un taller de “Lenguaje neutro” durante tres meses. La guionista, directora, coach y docente de Acento Neutro formada en Televisa trabajará el taller mediante ejercicios de fonética la dicción y pronunciación correcta de los fonemas, además de ejecutar ejercicios prácticos para enfrentar futuros desafíos laborales. Por último, la Fundación también abrirá un curso de Yoga Swashya, a cargo de Leandro Cunha, con el objetivo de trabajar la concentración, meditación, relajación, respiración y equilibrio físico-emocional de los actores.

“Es un momento muy duro para la comunidad actoral en particular, que está siendo muy golpeada”, reconoce Fiorentino. “Cuando hablás individualmente, nos quejamos y lamentamos del panorama general. Pero todos los que van a la fundación tienen plena conciencia de que el peor enemigo que tiene este gobierno es la identidad y la cultura. Eso es lo que se ataca inexplicablemente una y otra vez. Independientemente de que para mí hay falta de reacción y respuesta, creo que los que hacemos los actores es seguir trabajando, pese a todo. Hay que luchar, capacitarse y seguir trabajando en el universo de las emociones y las ideas. Esa es nuestra tarea y desde la fundación intentamos acompañar cada momento”.