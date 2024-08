La expectativa por el debut de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid superó con creces lo que terminó sucediendo en el empate 2 a 2 del Colchonero como visitante del Villarreal. El cordobés arrancó en el banco y recién ingresó a los 77, con el resultado puesto y sin muchas intervenciones en el desarrollo del juego.



El Cholo Simeone sorprendió -aunque no tanto- al no poner al exRiver desde el inicio, ya que venía de sumarse más tarde al equipo por su participación en los Juegos Olímpicos. De todos modos, el "Araña" no estuvo solo: también vieron el primer tiempo sentados otros tres campeones del mundo: Rodrigo De Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa. El primero en ingresar fue el exSan Lorenzo, al inicio de la segunda parte, a los 53 fue el turno del lateral y diez minutos después, el del exRacing. Por su parte, Giuliano Simeone no tuvo acción.



En cuanto al partido, el Villarreal se puso al frente con goles del nueve neerlandés Danjuma (a los 18) y Koke, en contra (a los 37), mientras que el Atlético lo empató en dos ocasiones con los festejos de Marcos Llorente (a los 20) y otro debutante, el gigante noruego Alexander Sorloth, en el descuento del primer tiempo.

El debut como titular de Julián seguramente sea este domingo 25 y en condición de local, cuando el Atlético reciba al Girona desde las 16:30 para cerrar la segunda fecha de la Liga de España. Más temprano, desde las 12, el Real Madrid (empató 1 a 1 con Mallorca) será local del Valladolid mientras que el sábado, a las 14, el Barcelona (superó 2 a 1 al Valencia) recibirá al Athletic.