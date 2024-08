El plantel de Central se fue a Brasil para jugar mañana con Fortaleza rodeado de dudas en la formación, porque el técnico Matías Lequi no podrá disponer en ataque de los delanteros lesionados Marco Ruben y Agustín Módica, al tiempo que Enzo Copetti sufrió una indisposición que no le permitirá llegar en plenitud física. Luca Martínez Dupuy volvió a ser citado al no tener el entrenador otras opciones, mientras que Ignacio Malcorra es el apuntado para reaparecer en reemplazo del suspendido Jaminton Campaz.

El canaya viajó ayer a Fortaleza en vuelo charter con el sueño de la victoria en el juego de mañana ante los locales para acceder a los cuartos de final de Copa Sudamericana. El equipo necesita hacer goles para eso y llega al compromiso con ausencias relevantes. Porque Ruben no se recuperó del desgarro que sufrió en el clásico con Newell’s y no viajó, Módica sufrió el sábado ante Independiente una lesión de ligamentos que lo saca por seis meses, al menos, de la actividad. Y Copetti no pudo entrenar el domingo por una fuerte gastroenterocolitis que lo obligó incluso a unas horas de internación. El ex delantero de Racing viajó ayer con el plantel porque Lequi esperará hasta último momento por su recuperación para disponer su presencia en el juego con los brasileños. Es que si no es Copetti, la alternativa es Martínez Dupuy, quien ni siquiera venía formando parte del banco de suplentes en los partidos del primer equipo y anunció días atrás que se irá de Central antes de fin de mes. Busca un club en México dado que Martínez Dupuy tiene nacionalidad mexicana y representó a esa selección en divisiones juveniles.

Pero Lequi además deberá definir con quién reemplaza a Jaminton Campaz, ausente por acumulación de amarillas en el decisivo duelo internacional. El técnico preservó durante el fin de semana a Ignacio Malcorra. El diez no viajó a Buenos Aires para jugar con el Rojo en Avellaneda y esto indica que es el principal jugador a quedarse con el puesto del colombiano. Más atrás aparecen las opciones de Lautaro Giaccone y Tomás O’Connor.

En cuanto a los jugadores que fueron titulares en el partido de ida en el Gigante que terminó igualado 1 a 1, el único que tiene su lugar en riesgo por bajo rendimiento es Maximiliano Lovera. Pero teniendo en cuenta que el canaya necesita ganar para pasar de ronda –si empata lo puede hacer si se impone en definición por penales– la apuesta del entrenador será por lograr que Lovera ofrezca su mejor nivel, algo que entrega en forma esporádica, dado que es capaz de marcar diferencia cuando se inspira.

Todas estas dudas Lequi las pondrá en consideración esta tarde en Brasil. El equipo entrenará en las instalaciones de Ceará. El plantel viajó dos días antes del encuentro para tener mejor recuperación del viaje, dado que demandó diez horas entre la salida de Arroyo Seco y la llegada al hotel en Fortaleza. La delegación canaya partió ayer al mediodía del Aeropuerto de Fisherton.