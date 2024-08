Lourdes Arrieta, una de las diputadas de La Libertad Avanza (LLA) que formó parte de la comitiva que en julio pasado visitó a represores en la Cárcel de Ezeiza, reiteró que ella no tenía información sobre los detenidos y apuntó nuevamente contra Martín Menem, presidente de la Cámara Baja, a quien mencionó como una de las personas que "deberían dar explicaciones" por lo ocurrido.



"Nunca se nos informó cuál era la identidad de estas personas. Tampoco se nos dio a conocer cuáles eran las condenas (que tenían)", aseguró este martes ante la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que discute la posibilidad de formar una comisión investigadora para esclarecer las condiciones en las que se produjo la visita a Ezeiza y evaluar posibles sanciones contra los legisladores que formaron parte de la misma.

La diputada, que en un principio sostuvo que no sabía quién era Alfredo Astiz porque "había nacido en el 93" y luego terminó posando con el Nunca Más y presentando una denuncia contra sus colegas de LLA y las autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) tras asegurar que ella asistió a Ezeiza "engañada" y "bajo presión", dijo este martes que la visita se hizo en un marco de institucionalidad.



"Nosotros -dijo incluyendo a la legisladora libertaria Rocío Bonacci, quien también integró el grupo que hizo la visita- creímos en la institucionalidad de la Cámara de Diputados porque se brindaron las herramientas para que esto sea una comitiva de diputados de la Nación que iban en su carácter de legisladores a conocer las instalaciones del penal y conocer además las condiciones sanitarias de los mismos", explicó este mates ante sus pares en la Comisión que preside Silvia Lospennato.

"A mí se me invitó, cumplí con mi deber. Quiero pedir perdón a aquellos que se han sentido molestos con este accionar de ir a visitar, la verdad que no sabía. Creí en mi compañero, creí en la institucionalidad de la Cámara de Diputados", planteó la legisladora.

Y agregó, responsabilizando a Martín Menem y al diputado Beltrán Benedit: "Creo que si tienen que pedir algunas explicaciones deberían comenzar con quienes lo organizaron, con quienes brindaron las herramientas para que esta visita se llevara a cabo, o aquellos que perseguían otros fines que no se nos habían comunicado a nosotros. Tanto el diputado Beltrán Benedit como el presidente de la cámara, Martín Menem, también deberían dar explicaciones al respecto".

"Nosotros no nos mandamos solos", insistió Arrieta, dejando claro que no se trató de una actividad personal sino de una excursión planificada en el marco del ámbito legislativo. "No me voy a subir a una combi sin algún tipo de aval político. Quiero que sepan que soy una persona orgánica, que respeta la institucionalidad y que respeta también la palabra, tanto del presidente de la Cámara de Diputados como también de mis pares", dijo, involucrando nuevamente a Menem.

Como prueba de sus declaraciones, sobre el final de la exposición mostró que hace unos minutos trató "de pedir una combi para 10 personas" y "solamente es hasta 4 pasajeros", por lo tanto "es evidente que hay que pedir una autorización" para el traslado de comitivas tan numerosas. "Alguien autoriza una combi en la Cámara de Diputados para hacer distintas visitas", concluyó.