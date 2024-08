Imprenteros es una obra documental. Cuenta la historia de una familia, la de Lorena Vega. Allí se repasa la vida de los tres hermanos que crecen por los pasillos de una imprenta del conurbano, con la tinta, los papeles y las guillotinas que les fueron arrebatados.



“La obra está armada como si fuese un rompecabezas, con diferentes recursos, con testimonio, archivo fotográfico y videos. La obra se fue haciendo. No sabía que necesitaba tanto contar algo propio”, relató Vega, ante la pregunta de Víctor Hugo Morales en la 750.

La idea tuvo su punto de partida en una convocatoria del Centro Cultural Rojas para un ciclo que se llamaba Familias, en donde se proponía abordar una obra de teatro con esta temática.



Por eso, para Vega el camino transcurrió con naturalidad: “Terminé hablando de la línea paterna. Fue un proceso, poco a poco. Nosotros éramos unidos. La relación cambió, creció y nos reencontró. Evolucionó un montón”.

Y así fue avanzando Imprenteros a lo largo de los últimos seis años: “Que a la obra le vaya bien nos daba alegría. Sentíamos que lo que sucedía ya era un montón. Las primeras funciones fueron una alegría con la gente que estaba ahí. Con eso ya pensábamos que estábamos hechos”, señaló.

Ahora, la obra está en el Teatro Picadero (Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857, CABA). “Cuando no hay expectativas ni especulación es muy alucinante lo que pasa”, reconoció la actriz y dramaturga.

Y así como la evolución respondió a un ritmo marcado por la sorpresa y la falta de especulación, también lo hizo el propio guion de la obra, hoy devenido en un libro editado por DocumentA/Escénicas.

Esto se ve claramente en un ejemplo: “Un día una amiga mía me dice ‘che, estoy por Capital, dónde estás’. Yo estaba en el Rojas ensayando. Viene al ensayo y me dice que faltan escenas de mi mamá. Y ahí me dijo que las escriba y que ella las actuaba”, recordó.

“Luego la tuve que reemplazar y agregué más líneas, y fueron quedando. Ahí aparece todo el fragmento que narra mi mamá. Fue con la ayuda de una amiga”, contó, sobre la evolución de la obra.