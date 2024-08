* Vuelven Las Bodas Químicas, y es una gran noticia: el cuarteto integrado por José Lavallén (guitarra y voz), Nicolás Daniluk (batería y coros), Andy Tersoni (bajo y coros) y Roco Collado (teclados y programaciones) publicó el viernes pasado el primer adelanto de Razones poderosas, el disco que verá la luz en la última porción del año. Desde un arranque climático, anticipo de la tempestad, en "Duende" el grupo va deslizándose a un estallido de energía que retrata muy bien lo que suele suceder cuando actúan en vivo. En breve habrá más estrenos.

* "War", de Bob Marley, según Rastrillos, suena tan respetuosa como osada, valga la aparente contradicción. "Guerra", en manos de la banda mexicana -una de las más reconocidas y emblemáticas dentro del reggae latinoamericano, y donde toca la guitarra el argentino Hernán "Perikles" Campodónico- luce aggiornada en su nuevo y necesario alegato pacifista. La inclusión de instrumentos de Pakistán, la India, Marruecos, Brasil y Sudáfrica, además de los clásicos del género, excede el estereotipo de adscripción a la "world music" y adquiere una connotación política con su prédica antibelicista y de convivencia multicultural.

El clásico

* The Kinks Are the Village Green Preservation Society (The Kinks, 1968). Uno de los discos más "malentendidos" en su momento y más revalorados con el transcurso de los años. La banda pop que viste sus ropas más ambiciosas en un álbum doble de carácter conceptual, donde su líder, Ray Davies, se permite mostrar con todo el sarcasmo del que es capaz, la nostalgia por una Inglaterra bucólica que poco tiene que ver con los vientos del flower power californiano. Se recomienda volver a escuchar algunas gemas, como "Picture book" o "Big sky", pero en ese caso será imposible privarse de entregarse al disco entero.