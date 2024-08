A causa de acusaciones cruzadas por el envío de lingotes físicos de oro hacia Inglaterra, el ministro de Economía, Luis Caputo, llamó “burros” a la senadora Juliana Di Tullio y al senador Oscar Parrilli, de Unión por la Patria, en un intercambio por X. “El 29 de julio envié junto al senador Oscar Parrilli un pedido de información pública y nota a LuisCaputoAR exigiendo explicaciones sobre el traslado del patrimonio en oro de los argentinos al exterior. Aún no obtuvimos respuesta. De persistir en ello, iniciaré acciones legales”, sostuvo la legisladora en su cuenta personal este lunes.

Eludiendo el aspecto central de la intervención, el ministro Caputo le respondió este martes: “Son tan burros vos y tu colega que dirigen el pedido a economía en lugar de al Banco Central. Senadores que no saben ni hacer un pedido de información, pero que se autoaumentan el sueldo a 9 millones. ¡Bravo senadora!”.

A lo cual Di Tullio replicó: “El burro es el que no sabe la diferencia entre un pedido de información pública, que es el que va al BCRA, y una nota, que es la que se dirige al funcionario del área económica. O sea, al burro. Cuando lo citemos al Senado quiero ver si me dice en la cara lo que me dice por tuit”. Y posteó una foto suya con el animal referido.

El titular del sindicato de La Bancaria y diputado peronista, Sergio Palazzo, recibió una respuesta negativa de parte de la autoridad monetaria frente al pedido de acceso a la información pública realizado con la primera denuncia del envío de los lingotes hacia el Reino Unido.

El cruce en la red X tuvo lugar luego de que se conocieran imágenes de camiones blindados transportando un nuevo envío de lingotes de oro desde el Banco Central hacia Ezeiza, que se viralizaron en las redes sociales. El vocero presidencial, Manuel Adorni, negó que esas imágenes tuvieran que ver con el traslado del oro. En los últimos días, una versión indicaba que había partido hacia Londres un tercer envío de casi 1500 lingotes de oro (valuados en 250 millones de dólares), según reveló C5N.