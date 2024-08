En el marco del avance del gobierno nacional con la reglamentación de las Sociedades Anónimas Deportivas, el reconocido escritor Martín Kohan se manifestó en contra de la privatización de los clubes. "Que hagan empresas, que las empresas formen sus equipos de fútbol, que hagan su campeonato de empresas y que la gente que le gusta ser hincha de empresas se haga hincha de empresas", sostuvo en declaraciones a Radio con Vos.

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 de diciembre del año pasado, el gobierno nacional modificó la Ley del Deporte y habilitó el ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas en el mundo del deporte. La semana pasada las SAD se reglamentaron en el Boletín Oficial, a pesar de que tanto la AFA como los clubes en unanimidad rechazan la privatización. El Gobierno no "les da la opción", como aseguran todos los funcionarios, sino que obliga a todas las entidades a cambiar sus estatutos en el plazo de un año y a violar el vigente mientras tanto.

El reconocido escritor y docente Martín Kohan se manifestó en contra de este avance privatizador del gobierno de Javier Milei. "Mi sufragio como socio de Boca que soy apuntó a contrarrestar esa iniciativa", sostuvo al ser consultado al respecto. La referencia era a Jorge Amor Ameal en 2019 y a Juan Román Riquelme en 2023.

Fútbol en Argentina a la medida de Macri

Ambas gestiones no solo han dejado en claro que rechazan una posible privatización del club, sino que a diferencia de lo hecho por el expresidente Daniel Angelici han invertido en el resto de las disciplinas deportivas, basándose en que Boca es un Club Atlético que no solo se dedica al fútbol. La lógica de Angelici, y lo planteado por el excandidato Andrés Ibarra —ambos muy cercanos a Mauricio Macri— , es que todo lo que no sea fútbol masculino es deficitario y se debe ajustar y recortar.

"Hay un efecto engañoso parecido a la promesa (de Milei) de la dolarización y la idea de que nosotros estamos ganando lo vamos a ganar en dólares, entonces nos va a ir bárbaro, que es pensar que los clubes van a pasar a ser SAD y Cristiano Ronaldo va a venir a jugar a Belgrano y no es así", ejemplificó Kohan.

El impacto de las SAD en América

"Que vamos a comprar el plantel del Manchester City... claro que no es así. Por ejemplo en Chile cuando se habilitó esta instancia desapareció una gran cantidad de clubes", continuó su relato, Esa estrategia es frecuentemente utilizada por el presidente Milei, que suele poner de ejemplo a la Premier League, que si bien también tiene antecedentes negativos con las SAD, es considerada la mejor liga del mundo. Pero el jefe de Estado no suele hablar, por ejemplo, de Chile, país vecino que promulgó las SAD en 2005.

No solo sus clubes no han tenido prácticamente ningún tipo de éxito internacional, sino que sobran los casos como el de Huachipato, el equipo que perdió 8 a 1 en el global ante Racing por los octavos de final de la Copa Libertadores. El club, propiedad de una Siderurgica que está en crisis, tras salir campeón en 2023 vendió a buena parte del plantel, está a la venta por unos 6 millones de dólares y en la actualidad pelea el descenso.

"No pienso en Boca, Estudiantes, sino en los clubes que tienen actividades, una relación con su espacio, con su territorio, ciudad o pueblo que es tremendamente importante, y que bajo esta lógica desaparecen", añadió Kohan.

"Realmente no entiendo. Que hagan empresas, que las empresas formen sus equipos de fútbol, como en su momento hizo Loma Negra, que hagan su campeonato de empresas y que la gente que le gusta ser hincha de empresas se haga hincha de empresas y dejen a los clubes. Si tienen muchas ganas de avanzar sobre el fútbol armen su negocio, armen sus empresas, hagan sus equipos y entren en escena. Y estos clubes, con historia de clubes y con la dinámica social y la función social que los clubes en su caracter de tal tienen, dejenlos como están", concluyó.

