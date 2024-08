A poco más de dos meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el periodista especializado en política internacional y defensa Martín Gak analizó este miércoles la carrera de Kamala Harris hacia la Casa Blanca y las principales falencias del gobierno de Joe Biden que podrían incidir en las chances demócratas en noviembre próximo.



En diálogo con la 750, Gak definió a la Convención Nacional Demócrata (DNC), que arrancó este lunes en la ciudad de Chicago, como "un circo político en donde, generalmente, lo que hay son todo tipo de cuerpos del partido político que están en pugna unos con los otros".

"Lo que vimos hasta ahora fue un intento de unir fuerzas detrás de Kamala Harris, teniendo en cuenta que hace cinco meses nadie la quería. Se hablaba de que si (Joe) Biden se bajaba de la elección había que buscar a alguien fuera de la Casa Blanca, porque Harris es alguien como Hillary Clinton, no es querida, no es carismática, no logra conectar con la gente, pero hay un miedo patente de que Trump vuelva", explicó.

En este contexto, Gak afirmó que uno de los miedos de los demócratas es que su electorado "se confíe" y muchos no vayan a votar, dejando "la ventaja al contricante", es decir, a Donald Trump.



Además, una de las discusiones actuales en el país del norte gira en torno al conflicto en la Franja de Gaza, por lo que muchos dentro del partido no están seguros de si darle su voto a Harris.

"Hay una comunidad muy fuerte no solamente musulmana, árabe y judía de izquierda dentro del partido demócrata que no está dispuesta a darle el voto a Kamala si no hay un cambio en la política exterior que fuerce a Israel a hacer un alto al fuego", cerró.