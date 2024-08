"Terroristas", "narcos" y "mafias". Esos tres grupos son los que Patricia Bullrich emparentó con los diputados de su propio espacio que rechazaron el DNU que asignaba fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia (SIDE). De esa manera, la interna en el PRO vuelve a tomar calor, apenas eclipsada por el incendio de sus aliados oficialistas, que terminaron con una reunión de bloque en el que no faltaron los gritos, los llantos y hasta una denuncia penal por violencia. Se trata de una nueva pelea entre Bullrich y Macri, ahora acentuada por la decisión del expresidente de comandar la "renovación del partido".

"El DNU de fondos para la SIDE es para cuidar a los argentinos", dijo Bullrich en un tuit inmediatamente posterior a la votación en Diputados. "Los diputados que votaron junto al kirchnerismo su rechazo, eligieron ponerse del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo. ¡Ahora deberán hacerse cargo!", expresó Bullrich en redes sociales.

Para la funcionaria, "la importancia de este decreto radica, además, en que nutre de fondos fundamentales para fortalecer la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y así garantizar mayor seguridad a los argentinos". "El rechazo al DNU lo celebran los criminales", completó la ministra.

Pero no fueron los únicos dardos que tiró la ministra de Seguridad. Luego de hacer público su postura, emitió un comunicado en el que calificó de "inconsciente" al ex presidente Mauricio Macri por no haber respaldado la iniciativa del presidente Javier Milei. "El PRO tomó una decisión que no toma en cuenta los riesgos que trae frente a los peligros y amenazas del financiamiento al narcoterrorismo en la Triple Frontera, y las actividades narcoterroristas en la ciudad de Rosario y en otros puntos del país". Se sabe que la mayoría del PRO decidió votar a favor de rechazar el DNU 659/24, mientras que un puñado (entre ellos, Damián Arabia y Fernando Iglesias) rechazaron la iniciativa o bien, se abstuvieron.

"Es absolutamente inconsciente e irresponsable decir que es un gasto sin información, ya que la Comisión Bicameral de Inteligencia es la única habilitada para recibir dicha información, no el Congreso en su conjunto", explicó.

Respuestas

El PRO salió a cruzar al Gobierno, sin incluir a Bullrich, pero deseando dar un tiro por elevación. "Desde el inicio de esta gestión, apoyamos al gobierno en todas las medidas que apuntalaban al cambio en la Argentina (la Ley de Bases, la ampliación de datos genéticos para seguridad, y más). Pero este DNU de $100 mil millones para inteligencia, en un contexto en el que 'no hay plata', y sin aclarar el uso de los fondos, no es el cambio", cuestionaron desde el PRO.

El texto del espacio que conduce Macri cierra advirtiendo que "el progreso económico requiere instituciones fuertes y transparentes, y de un gobierno austero", e insiste que "en el PRO esos valores son innegociables".

El legislador de la Coalición Cívica Juan Manuel López, que fue uno de los que votó por el rechazo, también salió a contestar los dichos de Bullrich y le señaló a la funcionaria que ella "hubiera votado" del mismo modo. "Vení al Congreso cuando quieras a explicar lo que los organismos que dependen de tu ministerio necesitan en materia presupuestaria".

Otro que cruzó a Bullrich fue el presidente de la Convención Nacional de la UCR Gastón Manes, quien tildó de "disparate" el posteo de la funcionaria contra los legisladores que rechazaron el decreto. "No es así, Ministra. Me extraña que alguien con tan pocos caracteres diga semejante cantidad de disparates", aseguró Manes. Y agregó: "Son los diputados que votaron en contra del DNU de la SIDE los que están cuidando las prioridades de los argentinos, para reordenar los gastos de un Estado loco que quiere sacarle plata a las universidades para ponerla en una institución —al menos— cuestionada".

"Las mafias, los narcos y el terrorismo se combaten con un ministerio de Seguridad inteligente y capaz. De eso ustedes tendría que hacerse cargo, ¿no?", interrogó Manes.