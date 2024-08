Central hizo un buen partido en Brasil pero no tuvo la misma constancia en el segundo tiempo y sucumbió ante Fortaleza en el cuarto de hora final. En el segundo tiempo un gol de Facundo Mallo puso al canaya en ventaja, aunque le duró pocos minutos. Y mientras que en el local los cambios renovaron su juego, cuando Lequi sacó a Malcorra el auriazul se quedó sin peso ofensivo.

Central hizo un buen primer tiempo. Para sintetizar su actuación no se anotó una sola ocasión de gol para Fortaleza. Pero no es que el canaya tuvo una detacada actuación de sus defensores. Lo mejor del equipo estuvo en el mediocampo, con volantes más dominantes que los brasilenos. Lo que careció Central fue de capacidad para trasladar su control del partido a los metros finales del campo de juego. Hubo dos factores determinantes: no tuvo influencia Lovera y Copetti no encontró conectar la pelota en el área de Ricardo.

Fortaleza sufrió porque Pochettino estuvo errático cuando intentó generar pases y Lucero, el goleador, no intervino en ningun ataque. La única pelota de riesgo para Broun fue un centro al área chica que desvió Quintana de cabeza. El zaguero central, además, ganó siempre cuando salió del área y así Central estuvo bien protegido.

El segundo tiempo se jugó a otra cosa. No pudo Central mantener a Fortaleza lejos de su área, se perdió la marca en el mediocampo y el trámite ganó en atractivo por ir la pelota de un área a la otra. Las ilusiones canayas florecieron con un gol de Mallo, a los pocos minutos. El zaguero central le ganó a su marca en el área local ante un centro de Malcorra y puso el pie para sorprender a Ricardo. El pecago del canaya fue que no tuvo tiempo para hacer valer la diferencia. Porque en la siguiente pelota que los brasileños llegaron hasta el fondo apareció Lucero para empujar el área chica un centro atrás de Pikachu.

En el local el ingreso de Sasha le cambió la cara al juego de ataque. Fortaleza pasó a ser peligroso con la pelota en los metros finales y Central perdió el protagonismo que tenía en el mediocampo. Más aún con la salida de Malcorra, quien fue el volante más participativo. Lequi eligió mantener a Gómez a pesar de su intrascendencia. Central tuvo una oportunidad más con una corrida de Martínez Dupuy pero Ricardo logró desviar su remate en un mano a mano. En el cuarto de hora final el equipo brasileño se impuso en el juego y Andrade fue artífice de la victoria con una asistencia a Pikachu para marcar la diferncia con remate cruzado ante la salida de Broun. En tiempo de descuentdo amplió Sasha, pero solo para las estadíticas. Porque ya Central lucía abatido y sin recursos para soñar con el empate.

3 Fortaleza

Ricardo

Tinga

Kuscevic

Cardona

Pacheco

Augusto

Pochettino

Zé Welison

Pikachu

Lopes

Lucero

DT: Juan Pablo Vojvoda

1 Central

Broun

Coronel

Mallo

Quintana

Sandez

Ibarra

M. Martínez

Malcorra

Gómez

Lovera

Copetti

DT: Matías Lequi

Goles: ST: 3m Mallo (C), 8m Lucero (F), 32m Pikachu (F) y 45m Sasha (F).

Cambios: ST: Desde el inicio Hércules por Augusto (F), Sasha por Zé Welinson (F) y Martínez Dupuy por Copetti (C), 13m O’Connor y Solari por Malcorra y Lovera (C), 17m Barbieri por Mallo (C), 30m Moises y Andrade por Pochettino y Lopes (F), 34m Giaccone por Gómez (C), 39m Kayser por Lucero (F).

Arbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

Cancha: Fortaleza