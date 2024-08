Wado de Pedro: "Que no nos engañen"

"En marzo de este año, nuestro bloque presentó un proyecto para ponerle un tope a los sueldos de los senadores, diputados, jueces y a las máximas autoridades dependientes de los tres poderes del Estado", aclaró el senador de Unión por la Patria, Eduardo "Wado" de Pedro. "En un país en el que un millón de chicos y chicas se van a dormir sin comer, es urgente y necesario reparar este desequilibrio que hoy se da en nuestra sociedad", señaló.

"Mañana (por este jueves) en el Senado tenemos la oportunidad de dar un primer paso. Y que no nos engañen. Milei y Villarruel se pueden pelear por los sueldos de los senadores, pero no tienen diferencias al momento de no aumentarle a los jubilados, implementar el tarifazo o desproteger a los trabajadores, PyMes y Recursos Naturales de nuestro país. Empecemos a buscar un nuevo equilibrio y una sociedad más justa. Los jubilados necesitan urgente una recomposición de sus haberes", dijo.