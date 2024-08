El ajuste en el sector educativo no cesa. Por esta razón, los gremios docentes de las provincias de Entre Ríos y Neuquén viven semanas intensas de paro y movilizaciones, con acatamientos de casi el 100%.

En diálogo con la 750, el docente y dirigente de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, Víctor Hutt y la secretaria General de la seccional Capital de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), Angélica Lagunas, hablaron sobre los reclamos a los Gobiernos provinciales alineados con el ajuste de la administración de Javier Milei.

"El conflicto arrancó desde el inicio de la gestión del gobernador (Rogelio) Frigerio y también en los dos meses anteriores en la transición. Implica una pérdida salarial que ya se hace insostenible para los docentes", explicó Víctor Hutt.

"En julio y agosto explotó porque no se soporta más. Los acatamientos a los paros son casi del 100% y las movilizaciones provinciales están repletas no solo de docentes porque la comunidad nos acompaña. Esto es visibilizar este déficit cero de mentira del gobierno de Milei que vino a destruir el Estado. Nos damos cuenta que los trabajadores del sistema educativo somos parte de ese Estado y sufrimos esas políticas", señaló.

"Estamos a la espera de una conciliación obligatoria por pedido del gobierno provincial que podría actuar desde mañana. Estamos defendiendo el salario docente, pero también la escuela pública que es tierra arrasada", sostuvo.

Por su parte, Angélica Lagunas indicó que en Neuquén están "transitando la quinta semana de paros de 48 y 72 horas".



Asimismo, explicó que el conflicto comenzó cuando el Gobierno provincial reglamentó la Ley de Presentismo, la cual la dirigente sindical califica como "extorsiva".

"Estábamos en las aulas que podíamos, porque muchas no están en condiciones, ya que el gobierno no arregló y no garantizó el acceso al derecho a la educación, una semana antes del receso escolar, los diputados y diputadas de La Libertad Avanza y del gobierno de Rolando Figueroa y de otros sectores votaron de manera expréss una ley de presentismo. Nosotros decimos que es un plus extorsivo porque no premia a quien fue todos los días, sino que castiga a quien por problemas de salud no puede ir a su lugar de trabajo", dijo.

"Este plus extorsivo modifica el régimen de licencias. Ataca concretamente planteando, por ejemplo, que un suplente no va a tener los cuatro meses para acceder a las licencias que están conquistadas con décadas de lucha", agregó.

Lagunas aseguró que este es un "ataque a la docencia" y tiene como objetivo "cambiar las condiciones laborales", al mismo tienpo que el Gobierno provincial se niega a debatir las causas "de fondo" del ausentismo.

"El Gobierno se niega a debatir de fondo las causas que genera el ausentismo, que existe, y que es el doble turno con condiciones insalubres, donde hay unos personeros que manda el gobierno a hostigar permanentemente a la docencia, que tiene 30 o 35 estudiantes con dificultades tremendas, y un ataque que la condición laboral cada día en esta provincia está más cuestionada, además de escuelas que no están en condiciones", concluyó.