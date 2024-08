El presidente Javier Milei habló sobre su cambiante relación con Mauricio Macri, luego de que los legisladores del PRO participaran de dos derrotas para el Gobierno en el Congreso. "Me dio una explicación, a mi no me pareció satisfactoria", contó sobre la reunión que tuvieron en Olivos.

El primer golpe llegó el miércoles cuando la Cámara de Diputados rechazó -con votos del PRO- el DNU que le otorgaba 100 mil millones de pesos a la SIDE en gastos reservados. Luego, también con la colaboración de los senadores macristas, el Senado votó ayer una nueva forma de movilidad jubilatoria.

Macri, la tropa y el aumento a jubilados

Milei confirmó esta mañana que vetará el aumento a los jubilados pero lo curioso fue que Mauricio Macri salió a respaldar públicamente en Twitter ese veto luego de que sus senadores apoyaran la ley. "Si tomo su tuit significa que no maneja la tropa", opinó Milei sobre ese giro y agregó: "O la tropa no tiene magnitud del daño que está haciendo".

Tras el voto de casi todos los senadores del PRO en favor del proyecto, esta mañana Macri salió a despegarse y llamó a cuidar "el equilibrio fiscal". "Por el bienestar de nuestros jubilados y los nietos de los jubilados, apoyo el veto del presidente Milei", escribió el exmandatario.



"¿Lo incluis a Macri en esa hipocresía?", le consultaron en una entrevista radial cuando despotricaba contra la "casta" y el mandatario respondió con un lacónico "no lo sé". "No es un problema mío, es un problema que tienen que resolver dentro de Juntos por el Cambio", agregó y volvió sobre Macri: "Lo que dice en el tuit está en franca oposición con lo que hicieron sus senadores".

En la misma línea se expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien dijo que "lo que pasa dentro del PRO y del liderazgo de Macri con los representantes legislativos de su espacio es un tema del expresidente Macri con la gente que lo representa en el Congreso".



"No es un tema nuestro sobre el que podamos opinar. El Presidente ya dijo que la relación con Macri es muy buena así que no hay mucho para agregar", afirmó Adorni.



"Me dio una explicación, a mi no me pareció satisfactoria"

El mandatario también contó que Macri le dio "explicaciones" sobre el tema de la SIDE en la reunión que mantuvieron a solas en Olivos este miércoles. "Él me dio las explicaciones y la verdad a mi no me resultaron satisfactorias", expresó Milei.

"Yo creo que el sabe muy bien el rol que tiene la inteligencia", dijo el presidente sobre el líder del PRO y afirmó: "No me termina de caudrar qué hace Juntos por el Cambio poniéndose del lado de países que han atentado contra Argentina".

En la misma línea, volvió a deslizar la posibilidad de un nuevo atentado terrorista en el país y dijo que "si de acá en adelante llega a pasar algo en Argentina es respnosaibilidad de toda esta gente".