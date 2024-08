La ex primera dama Fabiola Yañez presentó nuevas pruebas en la causa por violencia de genero contra Alberto Fernández. Se trata de un video en el que se la ve aplicándose un tratamiento para bajar la inflamación del ojo derecho, donde tiene un moretón. Página|12 no reproduce las imágenes para no revictimizar a Yañez.

Según informaron fuentes judiciales a medios de comunicación, se trata de nueva prueba que fue incorporada a la causa judicial que tramita el fiscal federal Ramiro González.

En el expediente ya hay otras fotografías: una de Yañez con un moretón en el ojo derecho y otra con un golpe en el brazo derecho.

Ambas imágenes se las envió en agosto de 2021 por mensaje de WhatsApp a María Cantero, la ex secretaria de Fernández que el jueves declaró como testigo en la causa y que confirmó haber recibido esos mensajes. Sin embargo, aseguró que nunca vio que el expresidente maltratara a su entonces pareja.

Antes de Cantero, la periodista Alicia Barrios, quien frecuentó a Yañez, declaró y testificó que el exmandatario "ejerció maltrato psicológico" sobre su expareja.

A su vez, al igual que lo hizo la exsecretaria del expresidente, la periodista aclaró que no presenció ningún hecho de violencia física.