Para la escritora, cantora y defensora de la tradición mapuche Carina Carriqueo, hablar de pueblos originarios es hablar de una “lucha permanente que trasciende todas las épocas”. Entrevistada por la 750, explicó qué desafíos enfrentan los pueblos de las “primeras naciones” en un contexto marcado por la violencia.



“Son luchas desde nuestros ancestros. Es una lucha permanente que no debe tener una pausa jamás. Se trata de continuar, y desde las distintas ramas del arte, que es lo que hago, se afirman las primeras naciones”, expresó Carriqueo, que en los próximos días viajará a Estados Unidos a dar una charla sobre este tema.

Una resistencia en contexto de violencia. Así lo explica Carriqueo: “El primer derecho que les robaron a los mapuches fue la tierra. Fue mucha cantidad”, expresó. Por eso consideró que su lucha es “un granito de arena a la reparación histórica que no veremos nosotros, pero que tiene que con la posibilidad de vivir”.



Inmediatamente, aclaró: “De ser parte de las tierras, no los dueños. Están en manos extranjeras principalmente, terratenientes. Se habla mucho del cambio climático, pero poco de los que verdaderamente lo sufrimos. Y tiene que ver con esto, con los alambres, con las fumigaciones”.

Pero hay más, otras violencias, como las que se manejan desde la política y medios de comunicación: “Obviamente que la primera violencia es acusarnos de terroristas. Y es ahí donde padecemos la baja de trabajo, cuesta remar en el campo artístico porque salió una noticia de que los mapuches son terroristas”.

“Ese es el primer acto de violencia que se hace. Muchas veces me han preguntado qué voy a decir. Siempre canté en lengua, porque hay muchos términos que no se puede definir. No tenemos una palabra para odio, para violencia”, finalizó.