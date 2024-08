La práctica no es la única película reciente de Martín Rejtman. En paralelo al desarrollo del largometraje de ficción protagonizado por Esteban Bigliardi, el realizador puso manos a la obra para llevar a buen puerto otro proyecto, El repartidor está en camino, documental que tuvo su estreno mundial este año en el prestigioso festival suizo Visions du Réel, donde obtuvo el Premio Especial del Jurado de la competencia Burning Lights. La sinopsis oficial del segundo documental del realizador luego de Copacabana (2006) describe sucintamente su concepto central: “Durante la crisis de Covid-19, los trabajadores de una app de reparto de comida toman Buenos Aires; durante la noche son los dueños de las calles de la ciudad. Un inmigrante venezolano recién llegado consigue una bicicleta y empieza a trabajar como repartidor”. Sin fecha de lanzamiento local aún, la película tendrá un par de funciones preestreno como parte del inminente Mubi Fest Buenos Aires.



Rejtman recuerda que tuvo la idea de hacer un documental sobre los repartidores de comidas, los riders de las aplicaciones más populares en el país, “aunque la intención original era hacerlo más adelante. Pero llegó la pandemia, empezaron a cobrar un protagonismo inusitado, y ahí dijimos ‘bueno, hay que filmar ahora’. Los chicos de la productora consiguieron un permiso y empezamos a grabar en mayo de 2020, en pleno encierro. Éramos tres personas en un auto: la productora, Victoria Marotta, el director de fotografía, Federico Lastra, y yo. Una sola cámara. Vicky también hacía el sonido. A medida que conseguimos más permisos fuimos sumando un poco más de gente, pero fue todo un poco así. Más tarde surgió la idea de filmar en Venezuela, y después de conseguir dinero de algunos fondos de coproducción pudimos hacerlo. Pero eso fue recién en 2022. Un tercio de la película transcurre en Caracas y otras ciudades venezolanas”.

Rejtman asegura que su idea no era hacer una película política, sino registrar lo que estaba pasando. “Seguir los pasos de un repartidor y hacer alguna conexión entre Argentina y Venezuela. Fue muy interesante, porque por un lado no era el desastre que pensábamos nos íbamos a encontrar. Había restaurantes llenos, algo de clase media, aunque muy poco. Y también poca gente con mucha plata y mucha gente sin plata”. Cuenta que tuvieron restricciones para filmar ciertas cosas. Por ejemplo, explica, pudieron filmar en la Universidad Central de Venezuela, que a todas luces es una universidad no oficialista, pero cuando querían ir a las universidades bolivarianas no conseguían el permiso, a pesar de tener contactos con al menos una rectora. “Ni siquiera nos dieron permiso para cruzar la puerta de entrada. El equipo técnico local era recontra anti Maduro pero nos costaba hablar con gente que fuera más chavista. Fue algo raro. Vimos shoppings que vendían marcas de lujo, una concesionaria de Ferrari. ¿Esto es el socialismo? Todo en dólares, carísimo. Una lata de tomates costaba cinco dólares. Fue uno de los viajes más interesantes que hice en mi vida”.

En cuanto al estilo de El repartidor está en camino, el realizador no duda en describirlo como observacional. “Había una entrevista a un repartidor. De hecho, la película empezaba con esa entrevista, pero la saqué. Así que sí, es muy observacional”. La deriva de la conversación regresa al pasado y también al presente de La práctica. “Cuando empecé a hacer películas dirigí un corto con Rosario Bléfari llamado Doli vuelve a casa(1986). En ese momento me di cuenta de que se me abrían dos caminos: lo contemplativo o lo narrativo. Y me decidí por lo narrativo, el humor y cierta velocidad, un poco en contra de esa tendencia a lo contemplativo. La caminata en La práctica es una vuelta a la aceptación de esa zona, que también existe. Creo que en aquel momento me pareció que había demasiada gente haciendo cine contemplativo y que no tenía más que agregar a eso. O tal vez fue la salida más fácil. Era otra época. Ahora es más barato y podés filmar sin necesitar de una cámara de 35mm. El único que filmaba en VHS era Perrone”.

El repartidor está en camino se exhibirá el sábado 14 de septiembre a las 16:30 y el domingo 15 a las 18:30, dentro del Mubi Fest Buenos Aires, en el Cine Arte Cacodelphia, Av. Pres. Roque Sáenz Peña 1150.