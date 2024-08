DOMINGO 25

TEATRO

Tierra de roces Por únicas cuatro funciones puede verse la obra de Eugenia Roces. Dos cuerpos se encuentran y dialogan. Se preguntan su historia, sus orígenes, sus mitos. Se cree de ambos que son oscuros, sucios, impunes. La fe los cataloga de herejes, la humanidad de fértiles, el mercado les pone límites, los cotiza y vende. Dejó de ser diosa para ser serpiente, y fértil para ser venenosa. Un cuerpo que intenta revisar sus restos para reconquistarse, refundarse. ¿Cuál es la memoria del paisaje? Cuerpos de símbolos, tierra de conflictos, roces amables, feroces, históricos. La belleza también puede ser marrón, y sucia.

A las 17.30, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $10000.

CINE

Ulises plebeyo Se exhibe la nueva película del director argentino César González. La realidad resplandeciendo de ansiedad es desmenuzada y reconstruida desde el montaje para generar bloques de imágenes-sonido en estado puro a través de una cámara precaria que durante varios años viaja incesantemente desde los confines del subdesarrollo hasta la cima del bienestar europeo. De un barrio popular en Buenos Aires a la plaza San Marco en Venecia. De la cárcel a la llanura.

A las 17, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $4000.

MÚSICA

Lucio Balduini El ganador del Premio Gardel al Mejor Álbum de Jazz por su trabajo El bosque brillante, presenta su nuevo disco, En el fondo del mar. En este nuevo proyecto que vuelve al formato trío, el músico y compositor se aventura en un viaje climático y espiritual, atravesando diferentes atmósferas y evocando diversos paisajes sonoros; a veces cercanos a la canción y otras en sintonía con galaxias lejanas. El trío que completan Mariano Sivori en contrabajo y Daniel “Pipi” Piazzolla en batería, interpreta diez composiciones originales de Balduini, quien además agrega en muchos de los temas, guitarras acústicas y efectos.

A las 18, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $5000.

Tábano Se presenta en vivo el grupo nacido en 2023. A pesar de su breve carrera, ya logró consolidarse a través de la búsqueda y la exploración de la “canción instrumental” como punto de partida; doblando y desafiando las posibilidades del género, donde el carácter eléctrico y acústico dialogan en una misma atmósfera. Todas sus composiciones pertenecen a los integrantes y es ahí donde reside la impronta personal del grupo y su mirada, y los propios horizontes desde los cuales cada uno invita y potencia a los demás.

A las 21.30, en el Centro Cultural Nueva Uriarte, Uriarte 1289. Entrada: $6000.

ARTE

Mecanismo de acción Se encuentra inaugurada una instalación que propone un relato individual –y a la vez, colectivo– sobre la ausencia, y sobre el reencuentro afectuoso desde el recuerdo. Las acciones que se activan en este mecanismo son múltiples: recordar, homenajear, reescribir, abrazar, llorar, compartir, soltar. Para nombrar lo innombrable y, en cada acto, hacer memoria. Mecanismo de acción materializa un proceso de reconstrucción y homenaje a Félix Roisman, padre de Dina Roisman, fallecido en 1994 en el atentado a la AMIA.

De martes a viernes de 11 a 19, sábado y domingo hasta las 21, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

LUNES 26

ARTE

Violaciones domésticas Treinta años después de que se lleve adelante esta exposición se vuelve a montar. Alicia Herrero, Ana López y Cristina Schiavi desataron preguntas que en su tiempo eran oscuras, y hoy, visitadas nuevamente, se tornan espejos incómodos. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué permanece? En esos días, hablar de feminismo y arte era un acto de rebelión silenciosa. Violaciones domésticas se convierte en un portal para comprender los caminos bifurcados del feminismo. Las agendas que se cumplieron, aquellas que mutaron, y las que hoy peligran en el espacio donde el arte y el activismo se abrazan y se retuercen. Texto de Andrea Giunta.

De lunes a viernes, de 13 a 17.30, en W Archivo, Viamonte 452. Gratis.

Las piedras recuerdan La historia del arte, las ciencias, la enseñanza y diversos ámbitos de la cultura visual son los territorios que Martín Legón explora desde los comienzos de su producción, en busca de las coincidencias inesperadas y los contrastes que forman parte de sus exposiciones y publicaciones, construidas a través de un uso revelador del montaje. En sus collages, ensamblajes, videos y objetos intervenidos, el artista produce imágenes que relacionan mundos muy distantes entre sí y generan preguntas agudas para hacernos desconfiar de lo que vemos. En esta exposición, Legón cruza dos universos que también parecen infinitamente ajenos entre sí: el Escuelismo y la inteligencia artificial. Diseño museográfico: Iván Rösler. Producción: Laura Roldán

De lunes a viernes (martes cerrado) de 11 a 19, sábado y domingo hasta las 20, en el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350. Gratis.

Magianegra La muestra de Javier Alba presenta el resultado de un trabajo denodado de experimentación con tipos móviles de madera y metal, en torno al taller MagiaNegra Letterpress de La Plata, activo desde 2016, a través de la producción de afiches y collages, en distintos soportes, papeles y materiales que permiten vislumbrar sentidos y percepciones de diferentes realidades en un mismo palimpsesto gráfico. Curador: Juan Pablo Pérez.



De lunes a viernes de 12 a 20, sábado y domingo de 14 a 22, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Gratis.

FOTOGRAFÍA

Pedro Roth + Lucrecia Plat Se encuentra inaugurada la muestra Diálogo fotográfico, que entrelaza dos miradas artísticas distintas, tejiendo un tapiz de momentos detenidos en el tiempo.Esta exposición es un viaje a través de las décadas, un tributo a la pasión por capturar la esencia de la humanidad y su entorno. Juntos, Roth y Plat invitan a un recorrido único por la historia artística, cultural y social de Argentina, ofreciendo fotografías cargadas de emoción y significado, y dejando un legado visual de un tiempo y lugar irrepetibles. Con la curaduría de Daniela Zattara.

De lunes a sábados, de 10 a 20, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Gratis.

MÚSICA



La Bomba de Tiempo Los emblemáticos tambores de La Bomba de Tiempo siguen sonando con toda la energía y el ritmo que los caracteriza, demostrando que sus rituales de están más vigentes que nunca. El grupo de percusión con señas abre las puertas de su show para reivindicar el encuentro, el baile y las miradas.

A las 20, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: desde $6400.

MARTES 27

ARTE

Hipnofilia Se presenta la nueva exposición de Florencia Rodriguez Giles. El devenir posthumanista que la artista explora parte de un proceso de cruzar experiencias de vida con Marcia Farias de Lazzarini. Bañados en una fragancia de intensificación sensitiva, Hipnofilia presenta dibujos y paisajes sonoros que, inspirados en las memorias de Marcia, dan forma a una instalación originada en una relación de apoyo mutuo. Un acompañamiento terapéutico por medios artísticos, donde se esconde una pregunta acerca de cómo romper con la imagen, la historia y las estructuras anímicas personales puede habilitar una experiencia sanadora.

De martes a sábado, de 14 a 19, en Galería Ruth Benzacar, Velasco 1287. Gratis.

Premio Arthaus Se exhiben las obras de los ganadores del Premio Arthaus de Artes Visuales 2024: Carlota Beltrame (Tucumán), Juan Rey (Buenos Aires) y Santiago Viale (Córdoba). Los artistas fueron distinguidos en la segunda edición del Premio, dedicado a la categoría objeto. Estas obras son el resultado de una convocatoria que tuvo por objetivo fomentar la producción de artistas contemporáneos dentro de la lábil categoría de los objetos: un territorio difuso entre la escultura y la instalación.

De martes a viernes, de 11 a 19.30, sábado y domingo desde las 10, en el Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473. Gratis.

MÚSICA

Gillespi on fire En lo que será su vuelta a los escenarios, el trompetista presentará los temas de su disco On Fire, editado en 2020 y grabado con su banda completa. Una lista de canciones compuestas por Gillespi donde el groove es el protagonista. Este disco incluye una versión del clásico de “Third Stone From The Sun“, de Jimi Hendrix, en el cual Gillespi se atreve a la guitarra eléctrica.

A las 22.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $8000.

Ciclo Visagë Dos propuestas bien diferenciadas para una misma noche: la movida post punk de Budapest y las reminiscencias pop, indies y electrónicas de Volar Celesta. Budapest es una banda de la zona sur de Buenos Aires. Está integrada por Emiliano Montenegro en voz y teclados, Cristian Altamirano en bajo, Braian Fernández en batería y Fabián Mendoza en guitarra. Volar Celesta es el proyecto musical de Christian Lagoa, músico multifacético, productor y live looper. Sus canciones navegan en melodías de sintetizadores, guitarras y beats. Actualmente lo acompañan Yair Quilodram en batería, Emiliano Ríos en sintetizadores y Fede Benítez en bajo y coros.

A las 20.30, en el Centro Cultural Borges, Av. Corrientes 2038. Entrada: $4500.

CINE

100 Kafka 100 En el marco de las celebraciones por el centenario de la muerte de Franz Kafka se presenta un ciclo de películas que retratan el universo del escritor. El programa está integrado por dieciséis films, entre cortos, medios y largometrajes, e incluye dos funciones gratuitas del clásico El proceso, de Orson Welles, recientemente restaurado en 4K, y la cita ineludible de esta noche: el estreno en Argentina de El castillo, largometraje realizado para la televisión europea por el realizador Michael Haneke.

A las 20.30, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $4000.

MIÉRCOLES 28

ARTE

Las distracciones de Dagoberto Una de las obras más significativas de Leonora Carrington se presenta por primera vez en la Argentina. Pintada a sus 28 años en su momento de mayor expresión creativa, la obra ofrece un manifiesto del mundo visual que se desarrolla a lo largo de su producción posterior. Se trata de una pintura fundamental del movimiento surrealista. Citando iconografía de fuentes que van desde la historia europea medieval y la literatura científica contemporánea hasta los mitos irlandeses y mexicanos, presenta una visión humanista de un universo propio.

Miércoles de 11 a 20 (de jueves a lunes de 12 a 20), en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $7000.

Atardecer de los pescadores Dice el texto de sala: “En los últimos años caminamos por la costa y navegamos por algunos tramos de arroyos y ríos que atraviesan la ciudad y desembocan en el Río de la Plata. Recopilamos historias, fotos de amaneceres y atardeceres marcados por un horizonte de llanura; palabras de pescadores que conocen el rio, la luna y las mareas, la migración de los peces. Dibujamos todo lo que imaginamos que habita en el ‘hueco’ donde los tiempos y las cosas se mezclan. Nos inspiramos en las geometrías de las banderas náuticas, el lenguaje de los barcos, y las texturas del grabado”. Curaduría: Álvaro Rufiner.

De lunes a viernes (martes cerrado) de 11 a 19, sábado y domingo hasta las 20, en el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350. Gratis.

CINE

Las vidas de un vestido El documental de Paula Kleiman cuenta la historia alrededor de un vestido que se pone a la venta para recaudar fondos en una institución de retiro para artistas escénicos. Es la famosa Casa del Teatro. Allí viven alrededor de cuarenta artistas que, para ser aceptados, tuvieron que demostrar sus años de trayectoria y su carencia de recursos para la subsistencia. Una propuesta para realizar unas obras con Teatro Bombón hace que la rutina que llevan en la casa sea interrumpida ante la oportunidad de volver a actuar, revalidarse con el aplauso del público y reincorporarse al circuito de la dramaturgia.

A las 19, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

TEATRO

Habitación Macbeth A través del cuerpo de un actor encontrado en la fosa del teatro, las Brujas Fatídicas del páramo de huesos representarán la tragedia Habitación Macbeth, para el goce, deleite, y catarsis metafísica de la majestad creadora Hécate, vulgarmente conocida como el público. La obra es el intento de transparentar la máquina teatral y su metáfora, sin menguar la extraordinaria potencia poética que sostienen sus efectuaciones ficcionales, por el contrario, mestizándose con ellas, defendiendo la máscara, pero también sus misterios sagrados. Con Pompeyo Audivert

A las 20, en el Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1343. Entrada: $17500.

MÚSICA



Japónica La banda mexicana de indie-rock folklórico, liderada por la carismática Fernanda Paz, se presenta por primera vez en Argentina con su gira Quererme así. El grupo sale por primera vez de su México natal y eligió a Buenos Aires como primera parada para presentar su nuevo material y grabar más canciones junto Tweety González como productor. Artistas invitados: Rayos Láser.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Gratis.

JUEVES 29

CINE

¡Fuck you! Este documental muestra la historia del último show de Sumo en Obras. Presintiendo la cercanía de su muerte, Luca tuvo una certeza: había que registrar los recitales de la banda. Llamó para eso a Rodrigo Espina y a José Luis García. El día del recital, Rodrigo no pudo estar presente, por lo que García se encargó del registro. Durante décadas, el material permaneció guardado. García convocó a Aníbal Esmoris y Marcelo Schapces, para que finalmente pudiera ver la luz. El resultado es un homenaje a Sumo, esa banda que siempre fue mucho más que una agrupación musical: un verdadero estandarte del rock.

A las 21, en Rondeman Abasto, Lavalle 3177. Gratis (con reserva a @rondemanabasto).

ETCÉTERA

Nick Srnicek El autor canadiense visita por primera vez el país en el marco de la conferencia magistral Los futuros del trabajo: Tecnologías, espacios urbanos y uso del tiempo. "El futuro del trabajo no es la programación, sino las tareas de cuidado", dice Srnicek, autor de Capitalismo de plataformas. Se analizará el surgimiento de un nuevo paradigma poslaboral que aspire a maximizar el tiempo libre y repensar la historia del hogar, nuestros modos de vida, nuestras expectativas y nuestras ciudades. Al finalizar la exposición tendrá una entrevista abierta con Natalí Schejtman. Inscripción previa en www.instagram.com/cajanegraeditora.

A las 19 , en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Av. Córdoba 2122. Gratis.

MÚSICA

Beeuwsaert + Wagner El dúo integrado por el trompetista y compositor Sergio Wagner y por el pianista y compositor Andrés Beeuwsaert presentará un repertorio que comprende jazz, música brasilera y europea. Beeuwsaert ha tocado y grabado con artistas de la escena local e internacional como Charly García, Luis Alberto Spinetta, David Lebón, Litto Nebbia, León Gieco y Lito Vitale, entre muchos otros. Wagner es un músico activo en la escena local donde integra y ha integrado diversos grupos junto a los más reconocidos músicos del ámbito del jazz argentino como Mariano Otero, Luis Nacht, Ernesto Jodos, entre otros.

A las 19, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

San Martín Vampire Con la inclusión de Jim López en bandejas sumándose a Fabio Rey y Sergio Pángaro, el trío más noctámbulo de la escena presenta su nuevo trabajo. En la tradición de sus predecesores, Gris de neón es un álbum con doce títulos de experimentación electro dance con BPM para todo tipo de pistas. Quizás el más rockero de la trilogía vampira.

A las 21, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: desde $8000.

TEATRO

Habitar un pájaro Continúa en cartel la obra de Gustavo Friedenberg, con Daniela Fiorentino y Eliana Pereira Rejala. Inspirada en el cuento La metamorfosis del Sr. López del dramaturgo español Rubén Pérez Pombo, explora las posibilidades narrativas de la danza en su encuentro con los títeres y el teatro de objetos. Mientras el Sr. López sueña con ser pájaro, la obra tematiza problemáticas de género y diversidad poniendo de relieve las múltiples transgresiones que atraviesa nuestro protagonista.

A las 20.30, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entrada: $8000.

VIERNES 30

CINE

Los paranoicos El ciclo Nuevos clásicos argentinos propone largometrajes de Ana Katz, Ariel Rotter, Gabriel Medina y Sebastián Martínez. Hoy se compartirá una de las películas con las escenas de baile más recordadas de los últimos 20 años: Los paranoicos. Gauna (Daniel Hendler) es un joven que escribe pero nunca tuvo el coraje de enseñar su obra. La aparición de un viejo amigo, Manuel, que llega desde España embriagado por el suceso de una serie televisiva cuyo protagonista tiene un nombre que remite a él, provoca el enfrentamiento de Gauna con aquello que desea –aunque sea la novia de su amigo– y la reafirmación de sus principios.

A las 17.30, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

R. J. W. El título de este documental de 2022 son las iniciales del nombre completo y casi desconocido de Rodolfo Walsh. Su director Fermín Rivera construye un paralelismo entre vida y obra, dando cuenta del componente autorreferencial en su escritura. La película aborda su infancia en Rio Negro. El paso por el internado irlandés. Su fallido intento de ingresar al Liceo Naval. La influencia de su primera esposa Elina Tejerina. Su admiración por Borges y su circunstancial oposición a Perón, hasta el final de su proceso de transformación con Operación masacre.

A las 21, en el Cine York, Juan B. Alberdi 895, Olivos. Gratis.



TEATRO

Ciclo Reuniones Arthaus convocó a tres grupos de creadores a presentar sus nuevos proyectos en un ciclo especial. Esta noche se compartirá Así así, acá acá, de Compañía Labrusca. Dirige Valentino Grizutti con actuaciones de Juan Cottet, Miranda DI Lorenzo, Patricio Penna y Violeta Postolski. El baño inmundo de un colegio y sus paredes habladas, parecieran ser como un búnker, aislado de todo; un refugio donde cuatro jóvenes se descubren como parte de una trama de la que quieren escapar: sin saber muy bien qué dicen, repiten palabras que no les pertenecen en una sucesión de escenas obligadas, ineludibles, por las que deben pasar. La única forma de poder vivir la adolescencia parece ser esa: actuando.

A las 21, en Arthaus Central, Mitre 434. Entrada: $9000.

La fuerza de la gravedad Las obras de Flores Cárdenas proponen un juego con el lenguaje que resulta engañosamente sencillo, pero en el fondo está lleno de trucos escénicos. La última pieza de este dramaturgo trata de la amistad en general y en particular, de por qué sucede, qué pasa cuando se rompe. En este caso, inspirado en el vínculo entre director y actriz (Laura Lopez Moyano), vuelven a unirse después de haberse distanciado, por motivos que no revelan.

A las 19, en Casa Teatro Estudio, Guardia Vieja 4257. Entrada: desde $5000.

MÚSICA

Rayos Láser La banda cordobesa regresa a los escenarios de Buenos Aires. Rayos Láser nace en 2011 en Villa María. Con el lanzamiento de su primer material en 2012, se convirtió en un nombre recurrente en festivales y conciertos a lo largo y ancho del país. Con varios discos, representa una figura clave para entender la música pop de los últimos años. La noche se completa con Hipnótica, dúo conformado por Nahuel Barbero y Hernán Ortiz.

A las 21, en el Centro Cultural San Isidro, Av. del Libertador 16138. Entrada: desde $10000.

SÁBADO 31

MÚSICA

Juana La Loca Tras el éxito de fines del año pasado, cuando Juana La Loca tocó con entradas agotadas en el ND/Teatro, la banda liderada por Rodrigo Martín decidió llevar por buena parte del país un show que conmemora los treinta años del que su disco debut. Electronauta tendrá edición en vinilo a partir de su versión masterizada este año por el propio Martin con Hernán Capoulat. El vinilo contiene una canción inédita, titulada “Corta mi muerte”. Electronauta es el debut discográfico de Juana La Loca, la banda argentina nacida en los ‘90 junto a Los Brujos y Babasónicos. En este show audiovisual continúan desplegando sus mayores hits.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $10000.

Amores Tangos El grupo integrado por Jose Teixidó en guitarra, Juan Tarsia en piano, Nicolás Perrone en bandoneón, Mayumi Urgino en violín, Marcela Galván Alberti en saxo, Augusto Argarañaz en batería y Cristian Basto en contrabajo, se suben al escenario con Cucuza Castiello y Mica Sancho, para presentar en vivo su espectáculo. En sus más de 15 años de trayectoria, editaron los discos Orquesta de carnaval (2011), Altamar (2013), Fronterabierta(2017), VIVO (2020) y Milonga universal (2022. Se han presentado en Argentina, Uruguay, Colombia y Brasil, y han realizado nueve giras europeas.

A las 20.30, en Café Berlín, Av. San Martín 6656. Entrada: $12000.

TEATRO

La gran ilusión Se estrena la obra de Lluís Pasqual, con Marcelo Subiotto, Patricia Echegoyen y Pablo Mariuzzi. Mar del Plata, años 50. En un hotel de lujo, un mago presenta su espectáculo e interviene de manera imprevisible en el desenlace de una historia amorosa. Una comedia en tres actos que cuestiona los límites entre realidad y ficción, y nos muestra hasta qué punto la vida es un juego y las decisiones que tomamos son irrelevantes.

A las 20.30, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $6000.

Perplejo Tona y Pablo regresan a casa tras unas vacaciones para descubrir que su hogar ha sido transformado: hay una planta en la cocina, su gato ha desaparecido y no hay luz. Sus amigos Guillermo y Cecilia reclaman ser los dueños legítimos de la casa. Ante la confusión y la sospecha de una realidad alterada, Tona y Pablo deciden abandonar la casa. Pero al regresar, se encuentran con un giro inesperado: se han transformado en el hijo y la niñera del matrimonio de Guillermo y Cecilia. Con Ceci Cavallero, Pablo Cusenza, Guillermo Mariscal y Tona Passarelli. Dirigen Pablo Cusenza y Guillermo Mariscal.

A las 21, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Entrada: desde $6500.

CINE

Grito de piedra Dos alpinistas de muy distintos métodos se enfrentan en la escalada de un pico situado al sur de la Patagonia, en el Cerro Torre. Basada en una historia original del legendario escalador Reinhold Messner, es un objeto extraño dentro de la obra de Werner Herzog (ha declarado que no la considera parte de su filmografía), y su única película rodada en Argentina. Con Donald Sutherland y Brad Dourif.

A las 15, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $4000.

ETCÉTERA

Alegria Comic Conan Una feria editorial pensada para los apasionados por el mundo de la historieta y la producción editorial alternativa. Se presentarán libros de Maxi Falcone, Gubi, Martín Lietti y Matías Ahumanda y Damián Fraticelli, que participará en una charla sobre el humor en redes y la cancelación, junto a Sergio Langer. También será la presentación del cuarto número de la revista Cancelado editada por el colectivo Alegría Politica. El moderador será Gustavo Sala.

Desde las 16, en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772. Entrada: un alimento no perecedero.







