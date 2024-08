Pese a la gravedad de la denuncia que pesa sobre el exdiputado de La Libertad Avanza, Germán Kiczka, acusado de pedofilia, el presidente Javier Milei se atrevió a bromear con el caso: en las últimas horas, reposteó una publicación de X en la que aparece el legislador misionero junto a Martín Tetaz, junto a un comentario "jocoso" y de mal gusto.

“Prueba gráfica del diputado pedófilo de Misiones queriendo abusar de un pibito”, dice el texto que acompaña la foto del legislador Kiczka junto a Tetaz, publicada por un usuario, y reposteada por el Presidente, en un intento despegarse del acusado y asociarlo a sus aliados.

Por su parte, Tetaz prefirió no contestar el ataque, en el que no solo se burlan de su baja estatura y lo llaman "Pibito", sino que también intentan vincularlo con diputado denunciado y prófugo. "Las agresiones hablan del agresor; cualquier respuesta me pondría a su altura. Prefiero seguir hablando del aumento a los jubilados, explicándole a la sociedad como se financia", señaló.

Lejos de ser un comentario "jocoso", el texto republicado por Milei no solo hace referencia a un tema extremadamente delicado y grave, como es la pedofilia, sino que se da en medio de una causa judicial en la que hay pruebas y un pedido de detención en contra del diputado misionero, que se habría fugado del país.

Además, en este contexto, hay quienes se refieren a una clara intención de los libertarios de no reconocer a Kiczka como un aliado suyo e intentar vincularlo a Juntos por el Cambio. En las últimas horas, también comenzó a circular en redes el spot de campaña en el que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apoya la candidatura del ahora presunto pedófilo.

Por estas horas, Kiczka es intensamente buscado por la Policía: la Justicia le solicitó a Interpol un pedido de captura nacional e internacional. La principal teoría es que se fugó del país. Mediante un audio se conoció que estuvo en la localidad de Puerto Iguazú, en la Triple Frontera, lo que alimenta la hipótesis de que este escapó desde allí a Brasil o Paraguay.



En la causa también se encuentra involucrado su hermano Sebastián, ambos imputados por tenencia y distribución de explotación sexual infantil.

Repudio y llamado a la reflexión

Tras la publicación de Milei, que bromea con una presunta causa de pedofilia, se sucedieron los posteos de repudio e indignación. El dirigente social, Juan Grabois, fue uno de los que se manifestó sobre la desubicada actitud del mandatario argentino. "Si hay algo con lo que no da joder es con esto. Estás enfermo, Javier. Por favor, cuando te internes llevatela a Villarruel", escribió.

También, desde el Bloque Diputados de la UCR expresaron su descontento: "No es gracioso. @JMilei toma con liviandad un delito aberrante como el abuso de menores. Quizás debería hacer una capacitación sobre abuso infantil", afirmaron.

Y agregaron: "@martintetaz puede defenderse, los niños que son abusados no. El presidente debe tener una conducta ejemplar, aunque no le guste".

La reacción de Milei se da en el marco de una grave acusación contra el exdiputado libertario Kiczka, prófugo de la Justicia e investigado por pedofilia. Según reveló la Justicia, las pruebas en su contra son más que contundentes: en su computadora encontraron un total de 603 archivos, tanto fotos como videos, que contienen escenas de abuso y zoofilia.

Este material habría sido descargado y distribuido desde el 2 de diciembre de 2023 hasta el 10 de enero de 2024. Como resultado del análisis de estas nuevas pistas, se detectaron también "actividades en programas de intercambio de archivo tipo P2p (peer-to-peer o red de pares), que son encriptados y requieren de una clave", según informaron en el diario La Voz de Misiones.