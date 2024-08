El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está soportando por partida doble los perjuicios de la política oficial de Javier Milei de ajuste de gastos y recesión económica. Por un lado, el impacto de la caída de la actividad impacta fuerte en los ingresos tributarios de CABA. Pero además, está la reducción de las transferencias de Nación a la Ciudad por coparticipación. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, se niega a transferirle a la Ciudad el porcentaje de coparticipación que le asignó en una medida cautelar la Corte Suprema y, solo en el mes de julio, le generó un perjuicio de 83 mil millones de pesos. El jueves último, la Corte había convocado a las partes a una reunión de conciliación a la que sólo concurrió Jorge Macri (jefe de gobierno porteño). Luis Caputo pegó el faltazo. La actitud fue interpretada, por propios y extraños, como una demostración de fuerza del gobierno nacional y de su decisión de utilizar el torniquete a los recursos como presión sobre el sector político que gobierna la Ciudad. En una semana, además, en la que la relación entre el macrismo y el gobierno de Milei se tensó al extremo.

La recaudación del impuesto a los ingresos brutos en la Ciudad de Buenos Aires tuvo en julio una caída en términos reales (descontada la inflación) del 30 por ciento con respecto al mismo mes del año pasado. Según un informe del Observatorio de Economía Urbana del CEPA, este impuesto acumula una baja del 34 por ciento real desde octubre de 2023, provocada por la caída de la actividad económica".



Ingresos Brutos representa aproximadamente el 85 por ciento de la recaudación tributaria total de CABA. Esto, con respecto a los recursos cobrados directamente por la dirección de rentas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). Porque, además, la otra fuente de recursos importantes de la Ciudad, al igual que en las demás jurisdicciones del país, es la coparticipación federal. Es decir, la proporción que se le asigna en los impuestos nacionales.



Vinculado a este tema, el informe del CEPA aborda el debate entre Ciudad y Nación respecto al coeficiente de coparticipación. La Ciudad reclama el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema (de diciembre de 2022) que fija provisoriamente el coeficiente en 2,95 por ciento. Dado que la Nación no cumple ese fallo, la Ciudad recibió 83 mil millones de pesos menos sólo en julio 2024.



Esto es, el equivalente al total de lo recaudado por el GCBA en todo el resto de los impuestos y tasas (83 mil millones de pesos) , excluido Ingresos Brutos (468 mil millones) en el mes de julio.

La convocatoria del jueves pasado de la Corte Suprema a ambas partes para hallar una solución a un conflicto entre Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional fracasó en su objetivo, prolongando una disputa por recursos que ya lleva 14 años. La pelea es por los recursos que la administración nacional le transfiere a CABA, atados a la coparticipación federal de impuestos, en un porcentaje que en 2016 el presidente Mauricio Macri casi triplicó (lo llevó de 1,4 a 3,75 por ciento), luego el gobierno de Alberto Fernández redujo a 2,32, pero al intervenir la Corte Suprema con una cautelar lo llevó a un nivel intermedio de 2,95 por ciento en diciembre de 2022. En 2023 Nación no lo pagó, y este año Milei, hasta julio, tampoco.



"Tuvimos una reunión, yo la considero relevante e importante para las instituciones de la República, pero no hubo acuerdo", afirmó Jorge Macri al retirarse de la cita a la que Luis Caputo, ministro de Economía, no conncurrió. Pero mandó a sus técnicos para, simplemente, informar sobre la situación, ya que no tenían mandato siquiera para conversar sobre un presunto acuerdo.



Y la situación, según la explica Caputo, es que Economía "está cumpliendo el mandato de la Corte", porque a principios de mes le hizo una transferencia a CABA por una cifra menor pero a cuenta de esa partida atada a la Coparticipación. "Nación decidió, a partir de la primera semana de agosto, empezar a pagar de manera discrecional. Para nosotros eso no es cumplir con el fallo de la Corte", explicó a su vez Jorge Macri. Hasta este lunes, según informaron fuentes del Gobierno de la Ciudad, la situación no había tenido modificaciones.

Cumplir con la Corte sería, según el jefe de gobierno porteño, que Nación le pagara "por goteo" la coparticipación, como lo hace con las demás jurisdicciones: transferencias diarias de acuerdo a la recaudación de impuestos del día anterior de los impuestos "coparticipables", según el coeficiente que le corresponde a cada provincia.

Los ingresos tributarios de la Ciudad en julio sumaron 551.659 millones de pesos. El informe de CEPA indica que representa una caída en términos reales del 27,2 por ciento con respecto al año pasado. En tal contexto, la actitud de la cartera económica nacional con respecto a la Ciudad se asemeja a una extorsión, a través de la cual el gobierno de Milei estaría intentando compensar la desventaja que tiene con el número de bancas en el Congreso.