Desde Barcelona

UNO Rodríguez haciendo todo lo posible por no pensar en eso la viruela del mono. Pero no es fácil. Toda esa información llenando páginas de diarios y aperturas de telediarios y conversaciones de tertulianos mediáticos que --sí, como en esas películas sci-fi de los '50s que vio en su infancia con invasores/contaminadores de carácter más que posesivo y actitud pasiva/agresiva-- de pronto se convierten todos en "especialistas". Y son los mismos que no hace mucho parecían saberlo todo sobre los juegos olímpicos y que ayer mismo opinaban tan autorizados sobre --a cambio de investidura de president socialista-- ese "concierto económico" para Catalunya que ahora parece que no es tal mientras los independentistas amenazan con hacer caer pacto e investidura: la llave de la caja a cambio de la llave del gobierno. O sobre la viral invasión del turismo colapsando a España y (a pesar de tratarse del motor económico del reino: ocho de cada diez empleos tienen más o menos que ver con el asunto) invadiendo a los violados nativos cada vez más violentos con los espléndidos bárbaros. O sobre el reciente avistamiento del matrimonio Obama en ese reality show-sitcom-festival-circo que es toda convención política en USA mientras Trump avisa de que si él no gana todos saldrán perdiendo en inevitable Tercera Guerra Mundial. O sobre las circunstancias y alrededores del asesinato a puñaladas en Toledo de ese chico de once años por un joven de veinte con algún tipo de alteración mental que confesó su crimen hablando de sí mismo en tercera persona (como tanto político o deportista) y asegurando oír voces que le marcaban el rumbo (como tantos deportistas de la política). O sobre la avalancha de fake news y mensajes en redes que --en principio-- alertaban de que el asesino sería un inmigrante moro o africano. O, entonces, otra vez el dilema en cuanto a cómo administrar/legislar vigilar todo eso de los "delitos de odio" --quién es más culpable: ¿el particular que odia o la popular empresa/plataforma que le brinda la herramienta para difundir y propagar su odio?-- partiendo de la base de que el odio, por sí mismo, no es delito sino una de las tantas manifestaciones de la libertad de expresión. Todo y todos, en cualquier cepa, blowin' in the wind, como un virus cierto, como la incertidumbre de una posible nueva pandemia.

DOS Así, imposible para Rodríguez el no inquietarse por la posibilidad de nuevo contagio y no recopilar data visible sobre lo invisible que, de pronto, puede manifestarse como pústulas y llagas de aspecto medieval. Para empezar, el cambio de nombre (fenómeno a ser experimentado en cualquier momento por el "concierto económico " catalán que Sánchez no dudará en rebautizar como "recital monetario" o algo por el estilo mientras, muchos, ya auguran nueva denominación para lo del referéndum luego de indultos y amnistías que se aseguraban imposible e inviables pero...). Ya no viruela del mono, por favor (porque sus huéspedes naturales son pequeños roedores), sino Mpox (que suena más a rapper o a, término ya admitido por la RAE, reguetonero/a). En cualquier caso, eso, it, que fue identificado en laboratorio danés como algo podrido en 1958 y que, al día de hoy, se desconoce su fuente natural. Ahora, es boom infantil en Nigeria. Y, claro, la OMS celebró en los '80s la erradicación de la viruela y ahora mismo asegura que "el virus no tiene el potencial de propagarse como epidemia" y que a lo sumo habrá "unos pocos casos fuera de su hábitat natural" y a qué le recuerda todo esto a Rodríguez. Sí: a aquello. "El Mpox no es el nuevo Covid", aseguran para tranquilizar, se supone. Y, claro, sí: el Mpox es el viejo Mpox, se intranquiliza Rodríguez. Y --sintomáticamente y climáticamente con cada vez más febril "me-muero-de-calor" y cada vez más muertos por calor por calenturas globales-- la historia continúa.

TRES Y, sí, el cambio de nombre como estrategia para marear no a la perdiz sino al pequeño roedor. Y están los que afirman que el Partido Socialista Español debería rellamarse Partido Sanchista Español (digámoslo: Rodríguez lo sigue votando porque no hay opción para la opción; pero cada vez más se siente más como caído en trance de aquel hipnotizador de Little Britain). Y están los que hace unos años, en una de esas oficinas top-secret del Pentágono, decidieron que los platillos voladores ya no serían U.F.O. (unidentified flying object, en español objeto volador no identificado: ovni) sino, etiqueta más ambigua y amplia y expediente-x, U.A.P. (unidentified anomalous phenomena o fenómeno anómalo no identificado) y Rodríguez se teme que nadie va a decirles fani). En cualquier caso, de eso trata libro recién aparecido luego de un año de ser examinado/calibrado palabra por palabra por autoridades gubernamentales y abogados del autor: Inminent: Inside the Pentagon's Hunt for U.F.O.s de Luis Elizondo. Y Elizondo --oficial de alto rango de la inteligencia militar, cabeza ejecutivas del Advanced Aerospace Threat Identification Program-- fue noticia en 2017 cuando renunció a programa pentagonal dedicado a la búsqueda y confirmación de todo lo extraterrestre porque ya no soportaba el nivel de secretismo y mentira y ocultismo de lo que él, aseguraba, era evidencia incontestable de vida inteligente extraterrestre. Pronto, pilotos militares empezaron a revelar experiencias anómalas y fenomenales. Y pronto --nada de lo que ya muchos esperaban parecido al final de Close Encounters of the Third Kind-- todo más o menos pasó, y dejó las primeras planas y principales temores, como un virus del que alguien se recupera y apenas deja marca o secuela.

CUATRO Y Rodríguez pasa página pero no por eso deja de leer y se entera de que "una nueva línea de investigación y reflexión y estudio" incita a pensar en los niños/hijos ya no como apéndices/continuaciones/partes de sino como organismos completamente independientes (casi como fenómenos anómalos identificados, sí). Seres un tanto e.t. que sólo querrán no volver sino dejar su home. De eso va y viene otro libro Begetting: What Does It Mean to Create a Child? de la filósofa Mara van der Lugt. Allí, se exploran los muy diversos y a veces también ultrasecretos motivos por los que se decide "tener hijos" y se considera a los niños como "intervenciones cósmicas" y... Rodríguez no puede evitar acordarse de Village of the Damned o El pueblo de los malditos: otra de esas pesadillas paranoide-galácticas-virósicas --como Invasion of the Body Snatchers, The Thing o Invaders from Mars-- basada en The Midwich Cuckoos de John Wyndham (esa especie de antecedente flemático pero igual de perturbador de J. G. Ballard, otro experto en el "parasitismo de nido" y la alteración climática y no perderse su poco conocido pero tremendo y con hijitos muy enfermitos y ultra-violentos Running Wild). Sí: aquella película con niños alien-invasores de ojos de video-tape y raros peinados nuevos producto de paso de anómalo embarazo colectivo en village muy british. Y Rodríguez se pregunta si buscarla y encontrarla y volver a verla en alguna de esas tantas plataformas a las que --no sabe muy bien cómo ni por qué-- está suscrito y por las que fue anómalamente identificado y abducido. Pero mejor no: le da miedo de que alguien la haya retitulado como El país de los condenados o algo por el estilo y con tan poco estilo.