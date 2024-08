En su primera experiencia en el cuadro principal del US Open, Mariano Navone, una de las apariciones más destacadas de la temporada en el circuito tenístico, venció por 1-6, 6-2, 6-4 y 6-1 al alemán Daniel Altmaier (89°).

En tanto este miércoles se enfrentan en segunda ronda Francisco Cerúndolo-Tomás Martín Etcheverry, Sebastián Báez-Tallon Griekspoor y Francisco Comesaña-Ugo Humbert; además, el serbio Novak Djokovic se medirá ante su compatriota Laslo Djere.

Nacido en la localidad bonaerense de 9 de Julio, Navone (32°), logró su segunda victoria en un main draw de Grand Slam. El triunfo en la Gran Manzana llegó en un momento ideal, ya que el argentino de 23 años había completado la gira norteamericana sobre superficie dura sin éxitos, cayendo en el debut de Montreal, Cincinnati y Winston-Salem.

"Venía de muchas semanas difíciles, de varias derrotas, llegué acá con un montón de dudas, no me podía acomodar en el arranque del partido. No sabía de qué agarrarme. El sonido de la pelota fue distinto", describió Navone en ESPN, y añadió: "Me di cuenta de que puedo jugar bien acá, en esta superficie; tengo que creérmela un poco más. El triunfo significa un montón por eso. Me pude amigar con el sufrimiento. Me siento reflejado en Diego (Schwartzman), que ganó miles de partidos acá, así que me focalicé un poco en eso", apuntó Navone, que en la segunda ronda del último Grand Slam de la temporada se medirá con el británico Daniel Evans (184), que derrotó al ruso Karen Khachanov (22) por 6-7(6), 7-6(2), 7-6(4), 4-6 y 6-4 luego de una maratón de cinco horas y 35 minutos, lo que supone el partido más largo en la historia del US Open.

Al igual que Navone, Facundo Díaz Acosta consiguió su primer triunfo en Nueva York y en un Grand Slam al imponerse por 6-1, 6-4 y 6-2 sobre el francés Hugo Gaston. Este jueves chocará contra otro zurdo, el británico Jack Draper.



Un rato más tarde perdió Federico Coria, falto de confianza en la temporada. El portugués Nuno Borges rubricó la victoria en tres parciales (6-2, 6-4, 6-1), y ahora jugará ante el australiano Thanasi Kokkinakis en la próxima instancia.

Por su parte, en la rama femenina, el debut de Nadia Podoroska (68°) en el US Open no fue el mejor, ya que cayó por 6-0 y 6-1 frente a la rusa Diana Shnaider (58°).