El flamante jefe de la Gendarmería, Claudio Brilloni, reconoció que "en Rosario se respira un aire distinto". El también ex titular del Ministerio de Serguridad en tiempos de Omar Perotti confesó que notaba más acompañamiento político de la gestión provincial al Ministerio de Seguridad de Santa Fe, algo que él no tuvo cuando fue funcionario provincial. “Sin dudas”, respondió cuando lo preguntaron sobre si percibía que la gestión del actual ministro Pablo Cococcioni tenía más respaldo político que el que tuvo él cuando las estadísticas de homicidios iban en ascenso.

En declaraciones a LT8, Brilloni indicó que “es evidente que la situación es muy distinta. He estado en Rosario muy pocas veces en estos ocho meses, pero se respira un aire distinto. Y esto se observa no solo en la baja en la cantidad de homicidios. El balance y el rol de las fuerzas federales, y de las autoridades de Nación, que evidentemente tienen otra impronta, ha tenido su repercusión positiva”.

El nuevo jefe de Gendarmería Nacional dijo que “estamos convencidos que el trabajo en equipo con autoridades de la provincia y la nación son vitales para llevar a cabo las políticas públicas de seguridad y esto no se puede hacer si hay tasas altas de homicidios”. En este sentido Claudio Brilloni afirmó que “la impronta que puso la ministra de seguridad Patricia Bullrich a la cuestión de Santa Fe y Rosario es muy distinta a lo que hicieron otras gestiones”.

“Hoy a un contexto distinto en cuanto a esto porque también hay un complejo normativo vigente como la sanción de la ley de narcomenudeo o la ley de ejecución penitenciaria, así como las reformas al Código Procesal Penal. Este contexto hoy es favorable junto al fuerte trabajo que hace Nación que redujo la tasa de homicidios y un mayor trabajo de visibilidad preventiva”.

El funcionario nacional en Gendarmería rescató la incorporación de tecnología como inhibidores en las cárceles de Santa Fe. “Hay que poner en valor la inteligencia para identificar amenazas”, manifestó y afirmó que “sabemos que hay hechos delictivos que hay que desterrar, pero hoy el contexto es distinto”.

Para Brilloni se debe “profundizar el trabajo en los barrios con alto vulnerabilidad social, no solo para evitarlos sino también para evitar que se trasladen a otras localidades como Villa Constitución o la misma ciudad de Santa Fe, por dar algunos ejemplos”, de esta manera refuerza la idea de “ajustar en Rosario sin desatender localidades aledañas”.

Al mismo tiempo llamó a “reajustar el trabajo con el poder judicial, con jueces y fiscales, como la pronta atención de su trabajo en flagrancia” y al mismo tiempo “consolidar el trabajo en conjunto con el resto de las fuerzas federales y la policía de Santa Fe, juntamente con el Servicio Penitenciario Provincial.

De paso Brilloni, confirmó que los efectivos a su cargo permanecerán en Rosario hasta que se considere necesario, en respuesta a la creciente preocupación por la seguridad en la región. “La instrucción que me dio la ministra (Patricia Bullrich) es tener personal de Gendarmería hasta cuando sea necesario”, expresó a Cadena 3.

Brilloni destacó que se mantendrá la misma cantidad de recursos, tanto humanos como logísticos, y que se realizará un seguimiento constante de la situación delictiva. “Todo indica que la Gendarmería tiene un tiempo importante para quedarse aquí en la provincia de Santa Fe”, agregó.

El jefe de GN agregó que no podía decir que el balance (del Plan Bandera) era definitivamente positivo “porque todavía queda mucho por hacer". Al momento de explicar la baja en el número de homicidios en Rosario, el director de Gendarmería expresó: “No es solo la impronta de trabajo de Nación, hay un conjunto de normas que yo he pedido en su momento como ministro como la ley de microtráfico de drogas de fines de 2023, la ley que declara la emergencia en seguridad que yo no tuve en 2023 para acelerar los procesos de compras de patrulleros y de tecnología. La otra cuestión es el trabajo en investigación judicial y de inteligencia criminal en los que se ha trabajado en forma mancomunada con los fiscales federales y del Ministerio Público de la Acusación”.

“Además, el haber cortado la comunicación entre las cárceles y el territorio fue un tema que pusimos en agenda en todo el territorio nacional. Fuimos nosotros los que levantamos la voz para cortar la comunicación entre la cárcel y el territorio. Queda mucho por hacer y vamos a trabajar con más enjundia, pero con mucha vocación de trabajo en equipo. Esa es la fórmula”, subrayó.

Al ser consultado sobre si veía que el ministro de Seguridad de Santa Fe Pablo Cococcioni contaba con más respaldo político que el que obtuvo él mismo frente al ministerio, Brilloni respondió: “Sin dudas, y yo siendo responsable de Gendarmería contará con todo nuestro apoyo. No hay fecha de finalización del Plan Bandera. Vamos a seguir trabajando para lograr la paz que el rosarino exige. Pero no solo hay que contener la situación en el territorio sino evitar que se ramifique hacia otras localidades, que es la preocupación de otros intendentes. En ese contexto tenemos que tener en claro otros puntos conflictivos que hay en la provincia como Frontera, la capital provincial, Reconquista que es un poco la puerta de ingreso a la provincia y las salidas como pueden ser Venado Tuerto y Villa Constitución”.

“La primera orden que les di a los jefes de gendarmería en la provincia de Santa Fe es trabajar con enjundia, con fuerza para poner a Rosario en el lugar que corresponde, pero tampoco olvidarnos de los otros lugares que tenemos en la provincia de Santa Fe que son también críticos”, concluyó.