Septiembre es un mes de transición donde muchos ya comienzan a pensar en los próximos descansos tras el invierno. Sin embargo, este mes trae pocas oportunidades para disfrutar de feriados, siendo el único del año sin jornadas no laborables. Aún así, hay algunas fechas importantes a considerar, sobre todo para ciertos sectores.



El calendario oficial de 2024 no incluye feriados nacionales en septiembre, lo que significa que no habrá fines de semana largos ni descansos oficiales para la mayoría de la población. A diferencia de otros meses, donde se suelen añadir feriados puente para extender los fines de semana, en el noveno mes del año el Gobierno no dispuso ninguna jornada adicional de descanso.

Día del Maestro: un asueto escolar

Una de las fechas más relevantes de septiembre es el Día del Maestro, que se celebra el 11 de septiembre en honor al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, quien fue una figura clave en la educación argentina.

Este día es feriado únicamente en el ámbito educativo, lo que significa que no habrá clases en ninguna escuela del país, afectando tanto a alumnos como a docentes y personal no docente. Este miércoles, los estudiantes podrán quedarse en casa, disfrutando de un merecido descanso en medio de la semana.

Día del Estudiante y Día de la Primavera: una celebración sin feriado

El 21 de septiembre, una fecha marcada en el calendario para muchos jóvenes, celebra el Día del Estudiante y el inicio de la primavera. Este día suele ser feriado en escuelas secundarias, pero en 2024 cae sábado, por lo que no habrá suspensión de clases.

A pesar de esto, los estudiantes y jóvenes de todo el país aprovecharán para reunirse en plazas y parques, disfrutando del buen clima y de las actividades al aire libre que caracterizan esta celebración.

Día del Empleado de Comercio: una jornada especial para el sector

Otra fecha significativa en septiembre es el Día del Empleado de Comercio, celebrado el 26 de septiembre. Aunque no es un feriado nacional, esta jornada se equipara a un feriado para los trabajadores del sector comercial, quienes disfrutan de un día de descanso.

Esto implica que muchos comercios, shoppings y locales permanecerán cerrados en todo el país. Sin embargo, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) aún debe confirmar si este día se trasladará a otra fecha o se mantendrá el 26.

Próximo fin de semana largo en octubre

Para aquellos que ya están planificando su próximo descanso, deberán esperar hasta octubre. El próximo fin de semana largo será entre el viernes 11 y el domingo 13 de octubre, cuando se celebre el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Este feriado se conmemora el 12 de octubre, pero este año, al caer en sábado, se definió utilizar uno de los feriados puente disponibles para extender el descanso al viernes.

Con septiembre carente de feriados nacionales, octubre será el mes en que muchos podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo. Mientras tanto, es importante tener en cuenta las fechas especiales de este mes para quienes trabajan en sectores específicos o aquellos que aún están en el ámbito escolar.



Cuántos feriados restan en el año

11 de octubre: Feriado con fines turísticos.

Feriado con fines turísticos. 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. 18 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Día de la Soberanía Nacional. 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Inmaculada Concepción de María. 25 de diciembre: Navidad.

