La búsqueda de Germán Kiczka, diputado provincial misionero acusado de abuso sexual infantil, se intensificó tras la emisión de una alerta roja por parte de Interpol. A medida que avanzan las investigaciones, surgen nuevas pistas sobre su paradero, lo que puso en alerta a las fuerzas de seguridad de varios países. Según se informó, Kiczka podría haberse fugado hacia España, donde reside su hermana.

La caza internacional del legislador, acusado de abuso sexual infantil y distribución de pornografía infantil, continúa con nuevos datos. Tras la alerta de la Organización Internacional de Policía Criminal, fuentes cercanas al caso indicaron que Kiczka podría haberse fugado a España, donde reside su hermana, aprovechando su doble ciudadanía alemana.

Tras este dato, la hipótesis que maneja la Justicia es que los hermanos tomaron un paso fronterizo y escaparon hacia Europa por Brasil o Paraguay, a través de la Triple Frontera.



Este escándalo que tiene al diputado como uno de los principales imputados, se hizo público gracias a la investigación bautizada como "Operación Guardianes Digitales por la Niñez", que reveló la existencia de una red de pedofilia supuestamente encabezada por Kiczka junto a su padre y hermano. En este contexto, el 28 de febrero, detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron allanamientos en las viviendas de los sospechosos donde encontraron 603 fotos y videos de abuso infantil, distribuidos por los Kiczka.

Ante este panorama, y ya con elementos comprometedores, el juez Miguel Ángel Faría, del Juzgado de Instrucción Nº4 de Apóstoles, emitió una orden de captura contra Kiczka, poco después de que la Legislatura provincial le quitara sus fueros, allanando el camino para su detención. Sin embargo,el diputado ya se había fugado.

"Apenas lo conozco"

El caso de Germán Kiczka no solo sacude a la justicia, sino también al ámbito político de Misiones. Pedro Puerta, líder del partido libertario Activar, al que pertenecía Kiczka, se encuentra en el ojo de la tormenta. Si bien Puerta intentó distanciarse del escándalo, afirmando que apenas conocía a Kiczka, los registros muestran que ambos mantenían una relación de más de 20 años. Durante ese tiempo, compartieron responsabilidades dentro del partido y en el bloque legislativo que Kiczka presidía.



En una reciente entrevista, Ramón Puerta, exgobernador de Misiones y padre de Pedro, defendió a su hijo: "Pedrito es un valiente que se metió en lo más difícil. Conmigo, podría haberse dedicado a la yerba, estudió en Francia, es un abogado bien ilustrado". Sin embargo, también lamentó las acusaciones de trabajo esclavo en su establecimiento yerbatero, señalando que su familia es "perseguida" en la provincia.



Al referirse a Kiczka, Ramón Puerta comentó: "Yo, la verdad, al que conocía era a Germán, porque se incorporó a la política desde el radicalismo". Sobre la conexión de los dispositivos electrónicos incautados, Puerta señaló que la computadora en cuestión estaba originalmente a nombre de Germán, quien fue electo diputado tres años antes que Pedro, sugiriendo que podría haberla regalado a su hermano.

En otro momento de la entrevista, Ramón Puerta defendió a los padres de los hermanos prófugos, destacando su origen inmigrante: "El padre, la madre, son buena gente, son familias de inmigrantes, trabajadores". Sin embargo, aclaró que no mantenían una relación amistosa con ellos. "Yo estaba seguro de que Germán no tenía nada que ver, que era inocente", dijo Puerta, pero añadió: "Ahora tengo sospechas porque no se presentó a la justicia".

Seguí leyendo: