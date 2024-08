La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se pronunció tras el acto negacionista de Victoria Villarruel en el Senado y expresó su preocupación por la postura "progenocida" del Gobierno: “Realmente ya no sé que más quieren. Si pudieran matarnos, nos matan”, afirmó.

“A mí me tienen un odio tremendo y yo no les hice nada. Y yo defiendo la verdad, la memoria y la justicia, que es indispensable para una democracia. Esto está tomando un color muy extraño, muy feo, muy desagradable para la división de la sociedad argentina. Ellos se equivocan en sus actitudes de Gobierno, como ir a ver, por ejemplo, a los presos de lesa humanidad. Estamos viviendo un momento muy difícil, riesgoso y también muy peligroso, porque la maldad se contagia. Un día voy a salir de mi casa y me van a querer llevar presa o me van a tirar piedras en la vereda”, agregó Carlotto, en diálogo con Radio Re.

Las declaraciones de la titular de Abuelas tienen lugar luego que ayer la vicepresidenta dijera en pleno acto en el Salón Azul del Congreso que "todos los montoneros deben ir presos" y que ella misma reabrirá las causas. Mientras aplaudían hijos de genocidas, Villarruel no detalló ni que ya fueron condenados algunos militantes de los 60 y 70 sino que la mayoría de ellos no pueden ir presos porque el Estado los secuestró, los torturó y los hizo desaparecer.

En ese sentido, Carlotto cuestionó el accionar de Villarruel y pidió no dar vuelta el relato: “Yo soy una mujer que odio no tengo, sino que quiero el castigo que corresponde, que sea el verdadero y que no den vuelta la página al revés para culpar a los que están o a los que no sabemos dónde. Son 30 mil personas y hay que buscarlas”, sostuvo.

“Esta gente odia, sobre todo alguien que no quiero ni mencionar porque después dice que yo hablo de ella y voy a repetir lo que dije: ’no pierdo ni un minuto con una persona como ella’”, continuó.

Asimismo, la referente de Abuelas reflexionó sobre este clima negacionista que prima sobre el Gobierno libertario y de ultraderecha y llamó a "no tener resignación" y a "defendernos, sin violencia ni odio". "El que gobierna no es el dueño del país, está ahí para dirigir. Estamos en un momento muy difícil", lamentó.

Finalmente, si bien Carlotto admitió que actualmente no existen puentes de diálogo con el Gobierno - a diferencia de administraciones anteriores, incluso la de Mauricio Macri-, aclaró que se reuniría con el Presidente si la convoca. “A Milei iría a verlo. No me va a recibir creo y si tengo que hacerlo eso le corresponde a la comisión directiva, pero cómo no voy a hablar con él, si es un ser humano”, concluyó.