El Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta repudió las manifestaciones del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, quien se expresó contra la comunidad LGBTI y justificó el cierre de la Subsecretaría de Protección de la Violencia de Género. También la ex jueza de la Corte de Justicia de Salta y ex directora de la oficina de género, Sandra Bonari, cuestionó al funcionario.

Las expresiones del ministro de Justicia de la Nación desencadenaron una ola de contestaciones, también en Salta. "Repudiamos enérgicamente dichas manifestaciones e instamos a respetar y a continuar promoviendo políticas con perspectiva de género y derechos humanos. Entendemos que su degradación y profundo vaciamiento de las políticas públicas en derechos humanos de las mujeres y diversidades constituyen violaciones graves en su detrimento", sostuvo el Instituto de Derechos Humanos.

Abogadas y abogados recalcaron que "lejos de considerarse como un mero exabrupto discursivo" lo afirmado por Cúneo Libarona "en la realidad de los hechos, se traduce como parte integrante de un proyecto político odio pensante que tiene como propósito el diseño de políticas públicas que vienen desfinanciando y desmantelando organismos e instituciones de derechos humanos".

Además, el Instituto cuestionó la "impostura y la ausencia de perspectiva de género" del ministro , e identificó en su discurso "vestigios patriarcales, biologicistas, estigmatizantes, anticuados, moralistas, discriminatorios y de marcada violencia institucional, agravado por parte de quienes tienen la importante tarea de promover políticas públicas en materia de Derechos Humanos".

En su exposición ante la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación el ministro justificó el cierre del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y del INADI. “Se acabó sólo el género, nosotros vamos por otros valores, nosotros vamos por la familia", dijo."Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales, que no se alinean con la biología, son inventos subjetivos”, ratificó.

Violación de leyes y tratados internacionales

El Instituto de Derechos Humanos recordó que el Estado argentino suscribió los Tratados Internacionales de promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres y diversidad que se encuentran vigentes y merecen su estricto respeto y cumplimiento para no incurrir en una responsabilidad internacional.

"El pronunciamiento del ministro de Justicia ha violado un sinnúmero de tratados internacionales de suma importancia en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia, como son la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Para) incorporados a nuestra Constitución Nacional con jerarquía constitucional", detalló el Instituto.

También recalcó que están vigentes leyes nacionales como la 26.618, de Matrimonio Igualitario, y la 26.485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Asimismo, la ley 26.743, que garantiza el trato digno y el derecho a la identidad sexual y de género autopercibida.

En el mismo sentido se pronunció la ex jueza de Corte Sandra Bonari, quien señaló que negar la cuestión de género desde el Estado es "una locura" porque Argentina ha firmado tratados internacionales y "tiene el deber de la debida diligencia a que se ha comprometido". De igual manera, subrayó que hay leyes vigentes que se tienen que cumplir y el único modo de obviarlas sería tras una derogación.

Bonari también cuestionó el cierre del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y el desfinanciamiento de las políticas públicas de género. "Lo que deberían haber hecho es nombrar a otras personas de su confianza y de su equipo que hagan lo necesario porque no se puede tapar el sol con un dedo. La violencia existe y mientras no capacitemos, no vamos a lograr la igualdad efectiva. La capacitación requiere plata, requiere buenas políticas públicas y a eso deberían haber atendido", sostuvo.

Diputado salteño también

En la última sesión de la Cámara de Diputados de Salta, el diputado por Rosario de la Frontera, Gustavo Orozco, también cuestionó la ley de identidad de género.

Mencionó que dicha ley garantiza a las personas ser tratadas e identificadas según su identidad de género. Citó dos situaciones que, según dijo, ocurrieron en un hospital y en una estación de servicio y "crearon mucha preocupación porque no sabía cómo manejarse respecto a eso".

Orozco dijo que el domingo último una niña de 11 años de edad coincidió en el baño de mujeres de la estación de servicio de Rosario de la Frontera con "una persona que después se acreditó como mujer pero lógicamente vestía como varón. Era varón. De nacimiento había sido varón y después hizo el cambio de identidad de género de acuerdo a esta ley".

"No tengo problema con nadie, no vengo a discriminar a nadie", intentó justificarse antes de plantear que esa circunstancia se muestra que "una chica de 11 años no puede compartir el baño con un hombre al cual desconoce".

El legislador aseguró que la ley de identidad de género "fue una ley que impulsó el kirchnerismo" y que de otro modo no habría sido aprobada porque "de ninguna manera tienen derecho", aparentemente refiriéndose a las personas de la diversidad sexual. "Si fuera mi hija yo no toleraría que le tenga que ver el miembro a un hombre dentro del mismo baño. No hay derecho a eso", afirmó.

En cuanto a la otra situación, contó que "Una persona que había nacido varón y que se considera mujer hizo el cambio de género, fue internada en la sala de mujeres", y mencionó la supuesta incomodidad de esta paciente y de las otras personas al compartir el espacio "Él tenía un miembro de un varón, tenía que hacer sus necesidades en un recipiente al costado de su cama y había mujeres, había chicos también internados ahí", aseveró.

Al hablar sobre el final de la sesión, en el espacio de Manifestaciones, Orozco instó a "trabajar para dar herramientas" y "solución a este tipo de problemas". Mencionó que en algún momento se promovía que haya baños "para todo género" pero "no hay en ningún lado". Consideró que "por lo menos" debería haber la posibilidad del "baño de varones, mujeres y el de todo género".