En su reflexión conceptual del día, la periodista y conductora de La García se preguntó cuáles son los límites de la tolerancia y pidió por la unidad del campo nacional y popular para frenar la avanzada del Gobierno de Javier Milei contra los más vulnerables.

"¿Dónde están los limites y los máximos de tolerancia? ¿Cuán tolerante hay que ser con la intolerancia? Los que niegan la dictadura militar no pueden estar dentro de la línea democrática", aseveró Cynthia García.

"¿Pegarle a un jubilado no es acaso un límite tolerable? ¿En qué límite estamos para soportar una agresión de las caracterisitcas de las de ayer, que es una represión de represiones?", insistió.

"¿Qué le pasa a un policía cuando le tira gas a un jubilado? Está gaseando su propia historia. Esta gaseando a su madre o a su padre. Los jubilados, como sujeto político, además, son trabajadores que ya han dado todo en cuanto a capacidad de generar lo que llamamos el sector activo. Han trabajado toda una vida", remarcó.

"La mirada no tiene que ser contemplativa lastimosa: 'gasearon a viejitos'. No, gasearon a trabajadores que entregaron los mejores años de su vida al sistema productivo y se movilizaron para decir basta. No podemos seguir corriendo los limites de lo tolerable. Estamos viviendo una naturalización de lo soportable", subrayó.



En este sentido se cuestionó: "¿Dónde esta la dirigencia?"

"Se necesita más organización, mas defensa de nuestros colectivos, más voces haciendo, porque ellos -cuando hablo de ellos hablo de La Libertad Avanza, de las corporaciones que la sostienen, de la complicidad mediática- no van a frenar", dijo.

"La derecha que hoy lidera Milei, aunque lo traten de psiquiátrico como presidente, no va a dejar de avanzar; entonces nuestra dirigencia tiene que estar a la altura de ese avance, hay que saldar las diferencias. Hay que avanzar para reconquistar derechos y generar una respuesta opositora para que frene el veto que quiere proponer Milei a la ley jubilatoria", cerró.