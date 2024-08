Queremos que sepas que si sos mujer que sufre violencia de género, porque un varón te considera su propiedad, considera que no vales nada, que te abusa y te viola, te trafica, te golpea, te acosa, el ministro de Justicia de la Nación , Mariano Cuneo Libarona en concordancia con el Presidente Milei , te manda a que hagas la denuncia, así sin más, como que te van a creer y no van a poner en duda tu palabra, si provocaste, si querés plata, como si no hubiese jueces que fallaran a favor de tanto violento, como si la policía a veces no le avisara al golpeador. Como si fuese tan fácil eso de igualdad ante la ley que tanto pregonan.

¿Igualdad? Cuando tenés miedo a que te maten, cuando te amenazan a tus hijxs, dicen el ministro y el Presidente que la violencia no tiene género. ¿Acaso a un varón lo matan por ser varón? A nosotras sí, nos matan, nos violan, nos abusan por ser mujeres, lesbianas, travestis o trans. Nos dejan sin políticas públicas porque dicen que no son necesarias porque todos somos iguales ante la ley, como si ser mujer o pobre, o travesti o pertenecer a un grupo originario no determinara discriminación y violencia. El ministro y el gobierno te dejan sólx frente al violento.

El ministro se tomó muchos minutos para mencionar sus títulos, cargos, libros, cátedras para argumentar que no era un “improvisado” . Sin embargo desconoce lo esencial, ignora las leyes, como la ley 26485 de protección integral contra la violencia de género o la de identidad de género, o los pactos internacionales de rango constitucional sobre derechos humanos y de género.

En un pasaje de su discurso, Cuneo Libarona dijo textualmente: “Nosotros rechazamos la identidad y las diversidades sexuales que no se alinean con la biología, son inventos subjetivos que carecen …(interrumpe una diputada para pedirle que se apegue a la ley, no a opiniones personales y él le dice por lo bajo a un asesor 'boludo esto está textual de un discurso de Milei' como si a palabra de milei fuese la ley , como si ser lesbiana, travesti, trans no binarie fuese una anormalidad o una patología, como si esto no costara violencias de todo tipo desde el bulling a no conseguir trabajo, hasta las violaciones “correctivas” o lesbicidios o transfemicidios).

No habrá políticas públicas de género porque niegan la violencia de género.

Que la violencia de género aumente no es casual, no solo nos matan o golpean. Nos matan de hambre y eso también es violencia. La diferencia es que hoy nos animamos a denunciar lo que nuestras abuelas callaban, hoy lxs pibxs cuentan sus abusos porque ESI es un espacio seguro para hacerlo. Y eso es nuestra predica, la del movimiento de mujeres y transfeminista que demonizan.

Por más que nos nieguen, existimos y somos sujetxs de derechos.

No podrán borrarnos porque estamos en todos lados.

Seguramente el ministro será denunciado junto al Presidente por incumplimiento de normativa con rango constitucional

Por vidas sin violencias donde no nos falte ningunx. Por la verdadera libertad de ser quienes querramos ser. Por las leyes que conseguimos y a las que no vamos a renunciar repudiamos los dichos de Cuneo Libarona, ministro de Justicia de Milei.

Exigimos políticas públicas para prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género.