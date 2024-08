La Asamblea Legislativa que tenía como objetivo votar al trío de postulantes para la Cámara de Ejecución Penal y Seguimiento Carcelario -flamante estructura judicial revisora- naufragó por la falta de consenso. Es que la Comisión de Acuerdos debía analizar los tres pliegos enviados por el gobernador Maximiliano Pullaro, pero a último momento el secretario de Gobierno, Juan Cruz Cándido, informó que el oficialismo decidió posponer la reunión para la próxima semana. Ayer mismo el diputado Marcos Corach señalo que sin dudas “al oficialismo no le daban los números, algo debe haber pasado para que no se voten los pliegos. El socialismo observó cuestiones". De paso criticó el mecanismo de aprobación ficta, apuntando que si el jueves que viene no se reúne la asamblea por falta de quórum, "el viernes quedarían los jueces en sus cargos de hecho. El sistema debería cambiarse. El mecanismo legislativo para la designación de jueces está fuertemente atravesado por la política". En esa línea el legislador opinó que "el Poder Judicial debería tomar otro volumen en la discusión. Ellos están dependiendo de una decisión del Poder Ejecutivo. Se tendría que encontrar un mecanismo para evitar esto. El gobernador define que no son jueces los que ganaron sino los que él quiera". Curiosamente, o no tanto, jueces de toda la provincia se concentrarán en la tarde de hoy en el Salón de Actos del edificio de Tribunales en Rosario, para participar del "Primer encuentro provincial de la Magistratura y la Función Judicial". La convocatoria formulada por el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia y uno de los temas será el sistema de selección de magistrados y funcionarios.

Los pliegos que debían considerarse eran los de Valeria Pía Haurigot, fiscal de Rosario; Horacio Hugo Pueyrredón, fiscal de Venado Tuerto, y Mario Javier Guedes, defensor oficial de Santa Fe, quienes fueron nombrados tras un proceso de evaluación que se inició en febrero pasado para integrar la primera Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria prevista en la ley 14.243, de Pena Privativa de la Libertad. La norma fue sancionada diciembre de 2023 y está en implementación.

En ese marco se desató una pulseada política por las preferencias del Ejecutivo, que en el marco del proceso reinstaló en las lista de seleccionados a postulantes que habían tenido evaluaciones negativas, y finalmente conformó los lugares sin tomar el puntaje que determinó el proceso. Por ello Mariela Sarrías, presentó una impugnación a los pliegos de Haurigot y Pueyrredón. Sarrías, que fue la primera calificada en el orden de mérito elaborado por el Consejo de la Magistratura y remitido al Poder Ejecutivo, es relatora Penal de la Corte Suprema de Justicia de la provincia; abogada (UNR), especialista en Derecho Penal de la UNR y coordinadora académica del Centro de Capacitación Judicial representando a la Circunscripción Judicial N° 2 Rosario).

La cuestión sacude a las filas del oficialismo, que a priori tenía los números para imponer a los candidatos de su preferencia pero que muestra una fuerte disidencia del socialismo; y también a la oposición, por lo que el gobierno de Pullaro decidió aplazar la sesión probablemente para calmar aguas.

Ya el miércoles 28, la Comisión de Acuerdos decidió postergar el tratamiento de los tres pliegos, previsto para la Asamblea y contar con una semana más para estudiar el caso. Las dudas giran en torno al impugnado: Pueyrredón.

Como se sabe, el Partido Justicialista y los senadores provinciales de esa fuerza han expresado su "preocupación institucional" respecto de los concursos y, por otra parte, el diputado Emiliano Peralta (Somos Vida) quien integra Acuerdos por ese sector que conduce Amalia Granata anticipó que los ocho diputados del sector votarán en contra de la postulación de Haurigot y de Pueyrredón.

En tanto esta tarde tendrá lugar el "Primer encuentro provincial de la Magistratura y la Función Judicial" en el que "se analizarán y debatirán temas de urgente actualidad para nuestro sector". En particular, la reforma previsional (que el Ejecutivo provincial acaba de remitir al Senado), la reforma constitucional y el sistema de selección de magistrados y funcionarios. Pero también hay otros temas que tienen en vilo a los miembros del Poder Judicial, y que fueron abordados la semana pasada por la Corte Suprema de Justicia con el ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcioni, y el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, convocados a tal efecto por el Tribunal. También se había solicitado la presencia del ministro de Gobierno, Fabián Bastia, que faltó a la cita.