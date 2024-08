El cura católico Francisco "Paco" Olveira desmintió una información publicada sobre el supuesto cierre del comedor comunitario que lidera en la Isla Maciel, donde realiza su trabajo sacerdotal y de organización popular. Olveira, integrante de Curas en Opción por los y las Pobres, no sólo desmiente al portal Infobae y al autor de la nota, sino que además señala que se trata de una "operación" mediática contra el comedor y el trabajo comunitario que allí se realiza.

La nota a la que hace referencia el sacerdote es sobre el estado de la distribución de fondos que el Ministerio de Capital Humano debería canalizar hacia los comedores comunitarios. Sin embargo, en una de las causas judiciales a la que hace referencia la nota, dice que el comedor Mártires Populares de Isla Maciel “no se encuentra incorporado al Programa Alimentar Comunidad porque no está funcionando”. La razón fue un incendio sufrido en febrero pasado y, por lo tanto, no entregarían dinero hasta tanto esté resuelto este problema. Lo que no dice es que a pesar de ello el comedor seguía dando de comer.

Olveira señala que tras la publicación se comunicó con el autor: "Tras mi llamado a su persona ofreciéndole incluso que viniera a comprobarlo personalmente, añadió mi posición que queda claramente opacada por sus mentirosas afirmaciones".

Afirma además que el medio "tuvo acceso documental a la causa antes que nuestros propios abogados, es decir alguien anda filtrando". En ese sentido advirtió que "la única realidad y por tanto verdad es que a pesar del incendio seguimos cocinando con 'la nuestra' porque de Nación nunca recibimos nada para ninguno de los dos comedores (miento para uno recibimos una tarjeta de débito pero sin plata -como expliqué en la carta abierta a Sandra Pettovello publicada el 13 de agosto pasada en Página/12.

Por último, Olveira dijo que "ojalá con tantas mentiras se calmara el hambre de nuestra gente, pero no se puede tapar la realidad por más que quieran demonizarnos".