Cines

ALIEN: ROMULUS

Con Cailee Spaeny Dir: Fede Álvarez. SAM 16 años

Cinépolis: 4D-2D Cas: 16.50; 2D Cas: 22.30 hs

Hoyts: Cas: 14.35, 17.15, 20.05, 22.50 hs

Nuevo Monumental. Cas: 16.20, 19.00, 22.00 hs

Showcase: Cas: 16.40, 22.40 hs; Sub: 14.00, 19.30, 22.10 hs

ADIÓS SUI GENERIS



Documental. Dir: Bebe Kamin. SAM 18 años

Cine El Cairo: Dom, 20.30 hs

COCINA DEL ALMA

Con Adam Bousdoukos, Moritz Bleibtereu. Dir: Fatih Akin. SAM 13 años

Cine El Cairo: Dom, 18.00 hs

CORALINE: 15 ANIVERSARIO

Animación. Dir: Henry Selick. ATP

Cinépolis: Cas: 3D Cas: 20.20 hs.

Hoyts: 2D Cas: 20.00 hs.

Showcase: Cas: 12.00*, 14.20, 16.45, 19.20 hs (*solo sáb y dom)

CULPA CERO

Con Valeria Bertuccelli, Cecilia Roth, Justina Bustos, Fabiana Cantilo. Dir: Valeria Bertuccelli, Mora Elizalde. SAM 13

Showcase: Cas: 14.00, 22.25 hs.

DEADPOOL & WOLVERINE

Con Hugh Jackman, Ryan Reinolds. Dir: Sawn Levy. SAM 16 años

Cinépolis. 4D.3D Cas: 19.30, 22.20 hs.; 2D Cas: 14.45*, 17.30, 20.10, 22.50 hs (*solo sáb y dom)

Hoyts: DBOX+3D Cas: 17.25 hs; 3D Cas: 17.25 hs; DBOX+2D Cas: 14.35, 20.15, 23.05 hs; 2D Cas: 14.35, 15.00, 18.10, 20.15, 21.20, 23.05 hs

Nuevo Monumental. Cas: 14.20*, 16.00**, 17.10, 18.50, 21.50 hs. (*solo jue, vie, lun, mar) (**excepto sáb)

Showcase: 3D Cas: 13.10*, 16.05, 19.00 hs; 2D Cas: 14.00, 16.40, 19.30, 21.45, 22.20 hs; 2D Sub: 14.15, 17.00, 19.50, 22.00 hs

EL CUERVO

Con Bill Skarsgard, Danny Hutson. Dir: Rupert Sanders. SAM 16 c/Res

Nuevo Monumental. Cas: 22.15 hs

Showcase. Cas: 16.45, 22.05 hs

HOMBRE MUERTO

Con Osvaldo Laport, Diego Velázquez. Dir: Alejandro Gruz, Andrés Tambornino. SAM 13

Cinépolis. Cas: 20.00 hs

Hoyts. Cas: 14.50, 22.40 hs

INSEPARABLES

Animación. Dir: Jeremy Degruson. ATP

Showcase: 12.00*, 13.55, 17.20 hs (*solo sáb y dom)

INTENSAMENTE 2

Animación. Dir: Kelsey Mann. ATP

Hoyts: Cas: 17.35, 20.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 17.00, 19.00 hs

Showcase: Cas: 12.35*, 14.50, 17.10, 19.25 hs. (*solo sáb y dom)

LA BOLSITA DE AGUA CALIENTE

Corto. Dir: Yuliana Brutti. SAM 18 años

Cine El Cairo: Hoy, 22.30 hs

LA FORJA

Con Aspen Kennedy Wilson, Priscilla C. Shirer. DIr: Alex Kendrick. ATP

Cinépolis: Cas: 17.30 hs

Hoyts. Cas: 17.30 hs

Showcase. Cas: 14.00*, 19.30** (solo sáb y dom) (**solo jue y mar)

LA MALDICIÓN DE CENICIENTA

Con Chrissie Wunna, Kelly Sanson. Dir: Louisa Warren. SAM 16 años

Nuevo Monumental. Cas: 20.00 hs

LA TRAMPA

Con Josh Hartnett. Dir: M. Night Shyamalan. SAM 16 años

Showcase: Cas: 12.00*, 14.20 hs; Sub: 22.45 hs (*solo sáb y dom)

LA VIUDA DE CLICQUOT

Con Haley Bennett, Natasha O'Keeffe. Dir: Thomas Q. Napper. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 15.20, 17.20, 19.20 hs

LONGLEGS: COLECCIONISTA DE ALMAS

Con Maika Monroe, Nicolas Cage. Dir: Osgood Perkins. SAM 16 años

Cinépolis. Cas: 20.20*, 22.40 hs (*vie, lun y mar, subtitulada)

Hoyts. Cas: 15.15, 17.40, 20.20, 22.45 hs

Nuevo Monumental. Cas: 22.20 hs

Showcase. Cas: 12.25*, 14.45, 19.35, 21.55 hs; Sub: 17.15, 19.55, 22.20 hs (*solo sáb y dom)

LOUSY CARTER

Con David Krumholtz, Olivia Thirlby. Dir: Bob Byington. SAM 18 años

Cine El Cairo: Dom, 22.30 hs

MI EJÉRCITO SUIZO

Documental. Dir: Luka Popadi. SAM 18 años

Cine El Cairo: Hoy, 22.30 hs

MI VILLANO FAVORITO 4

Animación. Dir: Chris Renaud, Patrick Delage. ATP

Cinépolis: Cas: 14.00*, 16.15 hs (*solo sáb y dom)

Hoyts: Cas: 15.10, 19.50 hs

Nuevo Monumental: Cas: 15.30, 17.40 hs

Showcase. Cas: 12.25*, 14.40, 16.55, 19.10 hs (*solo sáb y dom)

PARPADEA DOS VECES

Con Naomi Ackie, Channing Tatum. Dir: Zoë Kravitz. SAM 16 años

Hoyts. Cas: 22.20 hs

Showcase. Cas: 19.25 hs; Sub: 22.30 hs

RELATOS SALVAJES (RE ESTRENO)

Con Ricardo Darín, Erica Rivas, Oscar Martínez. Dir: Damián Szifron. SAM 16 años

Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.30 hs

Showcase. Cas: 14.40*, 19.45 hs (*excepto sáb y dom)

ROBOTIA: LA PELÍCULA

Animación. Dir: Diego Cagide, Diego Lucero. ATP

Cinépolis. Cas: 14.00*, 16.00, 18.10 hs (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas: 15.30, 17.50 hs

Nuevo Monumental: 15.00 hs

Showcase. Cas 13.00, 15.10, 17.25 hs

ROMPER EL CÍRCULO

Con Blake Lively. Dir: Justin Baldoni. SAM 13 c/Res

Cines del Centro: Sub: 15.00, 17.40, 20.20 hs

Cinépolis: Cas: 15.00*, 17.40, 18.30, 21.20, 22.45 hs (*solo sáb y dom)

Hoyts: Cas: 14.30, 15.20, 17.20, 18.30, 20.10, 21.30, 23.00 hs

Nuevo Monumental. Cas: 19.45 hs; Sub: 21.00 hs

Showcase: Cas: 16.25, 19.15, 22.15 hs; Sub: 14.00, 16.50, 19.40, 21.45, 22.35 hs

SECRETOS OSCUROS

Con Marc-André Grondin, Yves Jacques. Dir: Xavier Legrand. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 15.10, 17.30, 20.00 hs

SNOT Y SPLASH

Con Hugo Kamaro, Urho Kuokkanen. Dir: Teemu Nikki. ATP

Cine El Cairo: Hoy, 18.00 hs

THE GIRL WHO LIVED IN THE LOO

Corto. Dir: Subarna Dash. SAM 18 años

Cine El Cairo: Dom, 20.30 hs

TIPOS DE GENTILEZA

Con Emma Stone, Jessi Pemons , Willem Defoe. Dir Yorgos Lanthimos. SAM 16 años.

Cines del Centro. Sub: 20.00 hs

Showcase. Sub: 16.00, 19.20 hs

VRUTOS

Con Dante Matropierro, Gregorio Barrios. Dir: Miguel Bou. SAM 18 años

Cine El Cairo: Hoy, 20.30 hs

Música

ANFITEATRO HUMBERTO DE NITO

Av. Belgrano 201 bis

El Cuarteto de Nos. Vie 6 set, a las 21 hs

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes

Escaleras. Mar, a las 20.30 hs

Tiago & Los Pájaros. Dom, a las 21 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Myriam Hernández. Sáb 7 set, a las 21 hs

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Edelvais + Cover Zone. Hoy, a las 21 hs.

EL CIRCULO

Laprida y Mendoza.

Lisandro Aristimuño. Sáb 7 de set, a las 21 hs

Luego un río. (Jazz). Lun 16 de set, a las 20 hs.

Horacio Lavandera (piano) y Orquesta de Cámara Municipal. Dir: Javier Mas. Jue 19 de set, a las 20 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958

Sandra Mihanovich, presenta Poner el cuerpo. Hoy, a las 21 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085

Memphis la Blusera. Hoy, a las 21 hs. Teatro

García Kofman presenta Exteriores. Hoy, a las 21 hs. Gran Salón

Teatro

ASTENGO

Mitre 754

El amateur, segunda vuelta. El Pájaro y Lopecito logran encontrar un objetivo común y arriesgan todo lo que tienen para lograrlo. Obra emblemática de Mauricio Dayub. Dir: Luis Romero. Vie 6 set, a las 20 hs

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Hola +30. Pablo cumple 30 y descubre un montón de sensaciones nuevas que atraviesan su vida. Cualquier similitud con la vida real es pura coincidencia. Act: Pablo Albella. Dir: Flor D´Agostino. Vie 20 set, a las 21.30 hs

C. C. PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río

Valeria y los pájaros. Valeria ha creado un micro mundo personal. Ha encontrado una buena forma de supervivencia en un mundo hostil. Comedia de José Sanchis Sinisterra, dirigida por Alejandro Giles, con la actriz española Pepa Luna. Hoy, a las 20.30 hs.

CULTURAL DE ABAJO

Entre Ríos 579

Al matadero. Un investigador se sumerge en la historia nacional para reconstruir el crimen narrado en El Matadero, de Esteban Echeverría. Dir: Miguel Franchi. Sáb de ago, a las 21 hs

LA COMEDIA

Mitre 958

Pundonor. Claudia Pérez Espinosa es una profesora universitaria que vuelve al aula después de tomarse unos meses de licencia. Pero la clase que debe dar, una introducción a la obra de Foucault, se interrumpe constantemente debido a su frágil situación. Un monólogo escrito e interpretado por Andrea Garrote. Dir: Rafael Spregelburd y Garrote. Dom 8 de set, a las 20 hs

LA ORILLA INFINITA

Colón 2148.

Adoro esta vida mía. Obra que revive la magia de la ficción de la década del ‘70, con una narrativa nostálgica y emotiva pero también crítica. Dom de set y oct, a las 19 hs.

LA TOMA

Tucumán 1349

Un instante sin Dios. Un poderoso empresario visita al sacerdote de una humilde parroquia de frontera para ofrecerle una importantísima donación para su iglesia. La oferta tiene como condición una confesión. Dir: Christian Alvarez. Sáb de ago, a las 21 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085

Es un barco llamado Loperman. Obra que invita a embarcarse en un viaje cómico con stand-up y un análisis profundo de los engranajes del humor nacional. Artistas: Charo López y Adrián Lakerman. Sáb 7 de set, a las 21 hs.